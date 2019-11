Normafa: a Fogaskerekű ügye hozhatja össze a vitában állókat

Kormánydöntés még nincs a Fogaskerekű meghosszabbításáról, de a tervek és a szükséges engedélyek 99 százaléka is megvan - mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

"A Széll Kálmán tértől indulna villamosként, és fogaskerekűként is képes lenne megtenni az utat a Normafáig, ott pedig egészen a kilátóig meg lehetne hosszabbítani a járatot. Körülbelül 40 milliárd forintba kerülne. Várjuk ebben is a fővárosi önkormányzat vélekényét, a kerület tudom, hogy támogató. A kormánynak a rendelkezésére álló költségvetési forrásokra is tekintettel kell lennie" - fogalmazott.

A Fogaskerekű fejlesztése a héten többször is szóba került, miután nagy nyilvánosságot kapott az, hogy a Normafán egy parkoló építése miatt 220 fát kivágnának. A terv ellen online petíció indult, a Párbeszéd szombatra tüntetést hirdetett. Szabó Tímea, a párt társelnöke a hét elején azt mondta, hogy inkább forgalomcsökkentésre lenne szükség.

"Be kellene fejezni a Fogaskerekű felújítását, továbbépítését, mi

amit mindenképpen meg szeretnénk akadályozni, az az, hogy több fát kivágjanak azért, hogy még több autó mehessen oda föl.

Erre semmi szükség."

Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere felhívta a figyelmet arra, hogy az új parkoló megépítésével együtt megszűnik a jelenlegi, több ezer négyzetméteres aszfaltozott parkoló, amely helyén zöldfelületet alakítanának ki. Azt is elmondta, hogy ahol a fákat kivágnák, az nem erdőterület, hanem egy család hétvégi kertje volt. Hegyvidék vezetője közölte, hogy egyeztetésre hívta az ügyben Szabó Tímeát és Karácsony Gergely főpolgármestert.

"Nekik igazuk van, amikor azt mondják, hogy az az ideális, amikor Fogaskerekűvel jönnek föl az emberek. Ezzel én maximálisan egyetértek,

és úgy veszem, mint a Fogaskerekű meghosszabbításának támogatását. Ez egy jó célkitűzés a részükről. Bárcsak azt jelentené ez a tiltakozás, hogy új főpolgármester támogatja a hosszabbítást!"

Később Karácsony Gergely is megerősítette, hogy közös bejáráson egyeztet majd a normafai fakivágásokról Pokorni Zoltánnal. A főpolgármester az InfoRádiónak azt is elmondta, hogy támogatná a fogaskerekű meghosszabbítását.

"Egyetértünk, hogy a Fogaskerekű már meglévő terveit a meghosszabbítására meg is tudjuk valósítani, ezért közösen lobbizhatunk a kerülettel mondjuk a kormánynál."

Arról egyelőre nem tudni, hogy a Párbeszéd megtartja-e a tüntetést a Fogaskerekű meghosszabbításának kormányzati terve hallatán, és pontosan mikor találkoznak a politikusok Pokorni Zoltánnal.

