Pokorni Zoltán egyensúlyt szeretne a Normafa rendbetétele és a "zöld hevület" között

Összesen 220 fa és 250 négyzetméternyi cserje kivágására kapott engedélyt a XII. kerület, hogy a helyükön parkolót alakítson ki a Normafán – írta meg napokkal ezelőtt a 24.hu. Nem sokkal ezután online petíció is indult a parkoló építésének leállításáért, amelyet mostanra több mint 6500-an írtak alá. A Párbeszéd pedig szombatra tüntetést hirdetett. Szabó Tímea a párt társelnöke az InfoRádiónak azt mondta: szerintük a Normafán forgalomcsökkentésre lenne szükség, mert szerinte már most is nagyon sok busz jár arra.

"Be kellene fejezni a fogaskerekűnek a felújítását, a továbbépítését, megy arrafelé a libegő is, tehát számos módon meg lehet most is közelíteni a Normafát – fogalmazott. – Amit mi mindenképpen meg szeretnénk akadályozni, az az, hogy több fát kivágjanak annak érdekében, hogy még több autó mehessen oda föl. Egyrészről ez egy Natura 2000-es terület, tehát eleve nem lehetne semmilyen környezetpusztítást végezni, másrészről nincs is erre szükség – tette hozzá Szabó Tímea, aki szerint egy parkolóbővítést meg lehet oldani másképpen is. – […] A Párbeszéd évek óta mondja, és Karácsony Gergely főpolgármester, a párt társelnöke szintén ezzel nyerte meg a budapesti választást, hogy nem lesz több fakivágás a fővárosban, amihez mi tartjuk is magunkat."

Pokorni Zoltán várja Karácsony Gergelyt és Szabó Tímeát A parkolónak szánt tér nem erdő- és nem is védett terület, hanem egy volt hétvégi kert, egy gyümölcsös, ezt kapcsolnák össze a Konkoly-Thege úttal, valamint egy jelenleg is parkolóként funkcionáló területtel – ismertette Pokorni Zoltán az InfoRádiónak nyilatkozva, kiemelve: a 190 körüli férőhelyes parkoló nem jelentene több autót sem. A polgármester szerint bizonyos fokig természetesen ez egy politikai konfliktusként jelenik meg, ugyanakkor tiszteletreméltó szándéknak tartja a tiltakozók részéről, hogy minden fát meg akarnak őrizni, ezt megérti, az ő feladata azonban az, hogy egyensúlyt, illetve kompromisszumot teremtsen a Normafa rendbetétele és a minden fát megőrizni akarók, a "zöld hevület" között. Ennek érdekében egyeztetésre hívta Karácsony Gergelyt, illetve a Párbeszéd elnökségi tagját, Szabó Tímeát. Megjegyezte, természetesen, ha valaki azt hallja, hogy oktalanul akarnak kivágni fákat, az fölháborodik, ami helyes. De a Normafán tervezett munka összetettebb ennél, aminek a részleteit nem ártana megismerni előtte, ő pedig örömest elmondja mindenkinek, hogy mit, miért és hogyan terveznek, és meghallgatja mindenki észrevételét, akár tüntető, akár főpolgármester. Karácsony Gergely közben közösségi oldalán azt írta, hétfőn egyeztetett a XII. kerület polgármesterével, és ismertette aggályait a Normafa-beruházással kapcsolatban, miszerint ellenzi a fakivágást, és hogy zöldterület rovására parkoló épüljön. Abban viszont nincs vita közte és Pokorni Zoltán között, hogy javítani kell a közösségi közlekedést a Normafára. Mint fogalmazott: "közösen támogatjuk ezért a fogaskerekű útvonalának meghosszabbítását a Széll Kálmán tértől a Normafáig".

A XII. kerületi önkormányzat közölte, hogy az új parkoló megépítésével együtt megszűnik a Síház előtti területen a jelenlegi, több ezer négyzetméteres aszfaltozott parkoló, valamint a buszvégállomás és a buszforduló, ezek helyén zöldfelületet alakítanának ki. Szabó Tímea szerint viszont nincs szükség új parkokra. "Nem kell zöldesíteni.

Az egy kenegetés, amit Pokorni Zoltánék csinálnak.

Sunyi módon próbálják eltitkolni, hogy 200 darab fát akarnak kivágni – fogalmazott. – Nincs szükség arra a fajta parkra, amit ők most ott csinálnak. Számos park és erdő van már a Normafánál, ott lehet sétálni. Ahhoz, hogy most egy új parkot létrehozzanak, arra semmi szükség. Egyébként ott lehet, az Olimpiai Hotel területén már most egy parkolót csinálni – tette hozzá a Párbeszéd társelnöke – Lehet csűrni-csavarni, de semmi értelme nincsen. Pontosan tudjuk, hogy itt már megint egy fideszes mutyiról van szó. Ebből, köszönjük szépen, nem kérünk – húzta alá.

WWF: nem komoly veszteség Természetvédelmi szempontból nem tartja komoly veszteségnek a Normafán kivágandó fákat a WWF Magyarország erdővédelmi programvezetője. A WWF Magyarországnál úgy látják, hogy a Normafa egy országos jelentőségű természeti terület, emiatt a területén történő fejlesztések kritikus szempontokat vetnek fel. Amit jónak tartanak, hogy inkább turisztikai fejlesztések indultak el, amit már kevésbé, hogy ezáltal egyre több embert csábítanak föl a hegyre, ami nem kedvez a természetnek. Emiatt azt sem tartják biztosnak, hogy a most kialakítandó parkoló hosszú távon elégséges lesz. Az óriásparkoló és nagyszabású fairtás, ami megjelent a médiában fogalomként, azt túlzónak gondolják, és az eltávolításra szánt fák kivágása nem komoly veszteség, fogalmazott Gálhidy László, a szervezet erdővédelmi programvezetője. Ugyanakkor szorosabb együttműködést várnának a Normafa Park nevű kezelőszervvel, amely a teljes területért felel, hiszen ami természetvédelmi szempontból problémás lehet, az az erdőben történő fakivágások, de a jelenlegi parkolókialakításról azt gondolják, hogy többé-kevésbé szükséges, azt pedig, hogy ennek a részleteit nem egyeztették minden szereplővel, ezt még lehet pótolni. "Mindenképpen szükség volna rendszeres egyeztetésre annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a félreértések, vagy a fölösleges lakossági felháborodások" – tette hozzá a szakember.

A Hegyvidéki Önkormányzat közlése szerint a Hotel Olimpia területén azért nem létesül parkoló, mert a környéken élők ezt határozottan elutasították, ami a több körös egyeztetéseken derült ki.

A Normafa rehabilitációjáról egyébként csaknem két éven át folyamatosan tárgyaltak a természetvédő szervezetekkel és több tucat civilszervezettel

– hívta fel a figyelmet az önkormányzat. A közlemény szerint pótolni fogják az építendő parkoló miatt kivágott fákat, annak ellenére, hogy a hatóság erre nem kötelezi az önkormányzatot. A Hegyvidék vezetése emlékeztetett arra is, hogy az évek óta üresen álló Sport Hotel épületét is hamarosan elbontják, így több ezer négyzetméterrel nő a zöldterület a Normafán.

A terület rehabilitációjáról 2013-ban hoztak törvényt, a kormány a XII. kerületi önkormányzatot bízta meg a terület rendezésével. 2015-ben népszavazást is rendeztek a rendbetételi tervekről, a szavazók 81 százaléka támogatta az elképzeléseket, viszont a jogosultaknak csak 27,6 százaléka ment el voksolni.

Nyitókép: Jászai Csaba