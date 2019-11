Húsba vágó kérdésekkel indít Karácsony Gergely a közgyűlésben

A Fővárosi Közgyűlés első ülését keddre hívta össze az új főpolgármester, Karácsony Gergely. A legizgalmasabb napirendre vett kérdések között lehetnek személyi kérdések. Egybehangzó sajtóértesülések szerint négy főpolgármester-helyettes lesz: a Demokratikus Koalíció Gy. Németh Erzsébetet, az MSZP Tüttő Katát, a Momentum Kerpel-Fronius Gábort, Karácsony Gergely pártja, a Párbeszéd pedig Dorosz Dávidot jelölheti főpolgármester-helyettesnek.

Változás lehet a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatói posztján is. Az előterjesztés szerint Pető Györgyöt Handl Tamás válthatja. Budapest főjegyzői posztjára a Karácsony Gergely mellett a zuglói önkormányzatban jegyzőként dolgozó Papp Imre a legesélyesebb.

Az ülésen Karácsony Gergely javaslatot tesz arra is, hogy elődje, Tarlós István részére a törvény alapján járó három havi illetményének megfelelő végkielégítésen felül további végkielégítést fizessen ki a főváros. Az új főpolgármesternek további előterjesztései is lesznek, így tárgyalhatnak az "Ez a minimum!" antikorrupciós programról is. A 13. napirendi pont a sokat emlegetett klímavészhelyzet kihirdetése lehet.

Az ülésen dönthetnek a Városliget fejlesztésével összefüggő egyes kérdésekről is. Karácsony Gergely múlt szerdán továbbra is azt hangsúlyozta,

új épületek megépítését nem támogatja.

"Az az álláspontom, hogy a már elkezdett beruházásokat be kell fejezni, de a további beruházásoknak más helyen kell keresni lehetőséget, nem a Liget területén, amit parkként szeretnénk megújítani" – fogalmazott.

A főpolgármester arról is beszélt, az atlétikai központ megépítését nem támogatja, de hajlandó egyeztetni a kormánnyal; ehhez a kerületek egészségügyi fejlesztését várja el. "Az álláspontom az, hogy erre a stadionra nincsen szükség, de örülök, hogyha erről kialakul egy társadalmi párbeszéd, és nyitott vagyok arra, hogy az álláspontomon változtassak, ha a Budapest számára különösen fontos, a programomban szereplő beruházások is felkerülnek a megvalósítandó fejlesztések listájára" – tette hozzá. A főpolgármester ennek érdekében az Egészséges Budapest Program továbbfejlesztésére is javaslatot tesz.

Országos mozgalom indult a budapesti atlétikai vb "megmentéséért" A Karácsony Gergely által meghirdetett fővárosi "stadionstop" veszélybe sodorhat két budapesti sportvilágeseményt is – vélekednek a csatlakozók . Az atlétikarajongó Dénes Ferenc sportközgazdász viszont azt mondja, aki vb-t szeretne, adja bele a pénzét a rendezésbe.

Karácsony Gergely kezdeményezi még az egyes reklámcélú felületek hasznosításáról szóló koncepció kidolgozását is. A várható módosítások között szerepel, hogy az eddigiekkel ellentétben

a főpolgármester sürgősségi indítvánnyal a közgyűlés elé terjeszthet önkormányzati rendelet-tervezeteket.

A fővárosi érdekegyeztető tanács felállításának előkészítéséről is dönthetnek a képviselők. Ennek az a célja, hogy széles körű társadalmi egyeztetések lefolytatásával segítsék elő a megalapozott döntéseket.

A Fővárosi Közgyűlés kedden dönthet arról is, hogy megindítja a Duna-parti építési szabályzatnak a III. kerület Duna-parti területére vonatkozó üteme második szakaszának tervezését és ehhez kapcsolódóan a Római-parton a Nánási út, a Királyok útja, a Pünkösdfürdő utca és a Duna által határolt területre változtatási tilalmat rendel el.

Országgyűlés Hétfőn a Parlamentben is szóba került a Fővárosi Közgyűlés mai alakuló ülése. Napirend előtt a Párbeszéd társelnöke vázolta fel a opárt másik társelnökének, Karácsony Gergely főpolgármester programját, amit a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára kommentált. Szabó Tímea úgy vélte, Budapest végre mindenkié lesz. "Vége a gyűlöletkeltésnek, az ellenséggyártásnak, egy összetartó és szolidáris várost építünk. Vége a kilenc éve tartó hazug propagandagyártásnak, az igazsághoz férhetnek majd hozzá az emberek". A főpolgármester várható intézkedéseiről elmondta: Karácsony Gergely és a testület klímavédelmi intézkedéseket hoz, megtiltja a mobilgát építését a jelenlegi terveknek megfelelően Római-parton, nem alkalmazza a túlóratörvényt a fővárosi intézményeknél, és megkezdni az egészségügyi helyzet javítását. A miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára, Dömötör Csaba szerint az új, immáron ellenzéki vezetésű óbudai és zuglói elöljárók első intézkedései megmutatták, mire számíthatnak a budapestiek. "Annyira jellemző, hogy ha lehetőségük van rá, azonnal rámennek az ingatlanértékesítésekre. Ez annyira 2006!" Hozzátette: a múlt visszalopakodását jelenti még az öt főpolgármester-helyettes, öt felügyelő Karácsony Gergely fölött és mögöt, "köztük egy olyan MSZP-s vezető, aki a Hagyó-korszakban a közbeszerzési bizottság vezetője volt, és nem volt szava a 4-es metró beszerzése kapcsán, valamint Gy. Németh Erzsébet, aki frakcióvezető volt a Demszky-érában."

Az InfoRádió Aréna című műsorának vendége kedden este 6 órától Karácsony Gergely főpolgármester lesz.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás