Itt a magyarázat, miért vált gyakoribbá a csatornaszag Budapesten

A csapadékmentes időszak, hasonlóan, amikor özönvízszerű esőzés van, hatással van a csatornahálózatra. Az utóbbi évtizedekben ráadásul megváltoztak a vízfelhasználási szokások,

jóval kevesebb vizet használunk, emiatt pedig a szennyvíz jóval sűrűbb

– magyarázta az InfoRádióban a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szóvivője. Következésképp a csatornarendszerben, ahol éppen nem érkezik elegendő csapadékvíz, ott lassabban tud elfolyni a tisztítótelepekre a szennyvíz.

Eközben, hogyha jelentősen megemelkedik a külső hőmérséklet, akkor bizony szagok is képződhetnek. A csatornázási művek azonban igyekszik a kritikus pontokon többször tisztítani a csatornarendszert, illetve szagelzáró berendezéseket is beszerelnek a hálózatba annak érdekében, hogy a szaghatások ne kerüljenek ki a felszínre – tette hozzá Bátori Marianna.

A szóvivő az özönvízszerű esőzések alkalmával tapasztalt áradásokkal kapcsolatban megjegyezte, a klímaváltozásnak köszönhető, hogy

időről időre olyan mértékű égi áldás zúdul Budapestre is, amivel nehézkesen küzd meg a csatornarendszer,

azonban ezeknek a kihívásoknak is próbálnak eleget tenni. Erre irányulóan történt bővítés – fővárosi beruházás kéretében – a Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepen is a közelmúltban. Így a korábbi 3200 köbméter helyett most már 7000 köbméter hígított, szennyvízzel elkeveredett csapadékvizet képesek tárolni késleltetett tisztítás céljából, ezáltal az élővizet is jobban megóvják – emelte ki a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. munkatársa. Az említett záportározó műszakilag átadásra került, ünnepélyes avatójára a napokban fog sor kerülni.

Nyitókép: Pixabay.com