Megjelent a kormányhatározat a budapesti beruházások ügyében

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi kormányinfón elmondta, hogy a kabinet áttekintette a miniszterelnök és Tarlós István volt főpolgármester között 2018. november 17-én aláírt megállapodást, valamint az állami forrásból megvalósítás alatt álló beruházások helyzetét, és rögzítette, hogy ezek megvalósulását továbbra is támogatja, ugyanakkor ahhoz elengedhetetlennek tartja a Fővárosi Közgyűlés egyértelmű állásfoglalását is. Ezt erősítette meg Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára is az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az ügyben született kormányhatározat már megjelent a Magyar Közlönyben.

A dokumentum kiemeli: a kormány továbbra is elkötelezett a fővárosi beruházások megvalósítása iránt, azonban ennek feltétele, hogy a megvalósítást Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata közötti konszenzus övezze.

"A beruházások megvalósításához elengedhetetlen Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének egyértelmű álláspontja, hogy mely beruházások megvalósítását támogatja, illetve melyeket nem".

Arra is felhívja a határozat az illetékes miniszterek figyelmét, hogy a fővárosi közgyűlés egyértelmű döntéséig "a beruházások tekintetében a jó gazda gondosságával járjanak el” – áll a miniszterelnök által jegyzett kormányhatározatban.

Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Facebookon reagált. Azt írta, programja képviseletéből az fakad, hogy nem arról szólnak a jövőben a kormány és Budapest közötti tárgyalások, hogy mit szeretne, vagy nem szeretne a főváros felelős vezetése, hanem arról, hogy mit szeretnének, vagy nem szeretnének a budapestiek.

A Városligettel kapcsolatban azt írta, hogy "felmérésből ismert a tény: a budapestiek közel kétharmada közparkot szeretne a Liget-projekt épületei helyett. Ezért ebben az ügyben azt az álláspontot képviseljük határozottan, hogy újabb építmények helyett meg kell növelni a zöldfelületet a Városligetben".

A kormány által kezdeményezett stadionberuházások ügyében pedig közvetlenül a budapestiekhez tervez fordulni, hogy az ő véleményüket képviselhessék a kormánnyal folytatott tárgyalásokon.

