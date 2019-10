55 ezer 114-en kérik a választók bizalmát - október 13. a számok tükrében

Október 13-án 3175 település 10 278 szavazókörében 8 millió 32 ezer választópolgár, köztük 40 ezer első választó járulhat az urnákhoz. Ők sok mindenkire szavazhatnak, mert

az önkormányzati választás a legbonyolultabb az összes közül,

mondta az InfoRádiónak Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. "Önkormányzati képviselő-testületi tagokra, megyei képviselő-testületi tagokra, polgármesterre és a fővárosban főpolgármesterre, valamint helyi, megyei és országos nemzetiségi testületekre szavazunk. Mindenféle szavazólapon ott lesz rajta, hogy hogyan szavazhat, illetve, hogy hány szavazata van a választópolgárnak, de ez rendesen megnehezíti a voksolók dolgát" – fogalmazott.

A választáson négy főpolgármesterjelölt, 7483 polgármesterjelölt, 34 898 egyéni listás, 5763 egyéni választókerületi, 5112 kompenzációs listás, valamint 1854 megyei és fővárosi listás jelölt indul, vagyis

összesen 55 114-en kérik a választók bizalmát, ami 4 ezerrel kevesebb, mint 5 éve.

A legtöbb egyéni listás jelöltet, 49-et egy 2600 lakosú Békés megyei településen, Kunágotán regisztrálták, míg a legtöbb polgármesterjelölt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hermánszegen van, ahol 246-an élnek és 9-en szeretnének a falú elöljárója lenni. Érdekesség, hogy 28 egyéni listás jelöltnek nincs lakcíme, de ez nem azt jelenti, hogy hajléktalanok, hanem valószínűleg olyan albérletben laknak, amelynek tulajdonosa nem engedélyezte nekik a bejelentkezést. A legtöbb jelölt, 38 547 független.

A nemzetiségi jelöltek száma 15 704, ami 2 ezerrel több, mint 2014-ben volt. A legtöbb nemzetiségi jelölt Budapest VIII. kerületében indul,

Józsefvárosban 81 akarják képviselni a 13 nemzetiség valamelyikét.

A 2715 települési nemzetiségű választásból 2192-t tudnak megtartani, a többi elmarad, mert nincs elég jelölt, vagy szavazó. A kitűzött 64 területi nemzetiségű választásból kettő hiúsul meg hasonló okból, a 13 országos nemzetiségű választás közül azonban mindet meg lehet rendezni. A nemzetiségi szavazás miatt egyébként akár sorok is kialakulhatnak a szavazókörök előtt, tudta meg az InfoRádió Pálffy Ilonától. "Olyan elképzelések is vannak, hogy ahol sok a nemzetiségi választópolgár, ott először leszavaznak az önkormányzatira a fehér szavazólapokkal, utána kijönnek, megkapják a zöld szavazólapokat és újra visszamennek a fülkébe, ez is lényegében megduplázza a választópolgárok számát – fűzte hozzá. – Emiatt számítunk arra, hogy lassabb lesz a szavazás menete, és lehetnek sorban állások,

de olyan mértékben készülnek rá a jegyzők mindenütt, hogy remélem, túl sok fennakadás nem lesz."

Négy településen viszont nem lesz választás. A Veszprém megyei Szepezden és a Zala megyei Lakhegyen nincs elég polgármesterjelölt a voksoláshoz. Lakhegyen, valamint a Baranya megyei Apátvarasdon és a Győr-Moson-Sopron megyei Rábaszentandráson képviselőjelöltből sincsen elegendő. Szepezden december 8-án tartják meg a voksolást, Lakhegyen még nem döntöttek az új időpontról, de valószínűleg januárra tűzik ki. Addig mindegyik településen a jelenlegi képviselők és polgármesterek maradnak hivatalban.

Nyitókép: Balogh Zoltán