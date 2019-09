Jegyvásárlási válság alakult ki a Nyugatiban, reagált a MÁV

Augusztus 30-tól szeptember 22-ig 19.35 és reggel 6 között nem lehet majd jegypénztári jegyet venni a Nyugati pályaudvaron. A hírt a Közlekedő Tömeg Egyesület tette közzé a Facebookon.

"Az, hogy bezárnak a pénztárak este, azt eredményezi, hogy

egyes jegytípusokat egyáltalán nem lehet megvásárolni,

automatából vagy interneten keresztül ugyanis nem hozzáférhetők" - kezdett bele észrevételeinek sorolásába az InfoRádióban Gyöngyösi Máté, a Közlekedő Tömeg Egyesület elnökségi tagja. Azt is sérelmezi, hogy egy sor automata nem is üzemel.

"Szombaton a tizennégy automatából öt egyáltalán nem működött, a maradék kilencből ötnél készpénzzel nem lehetett fizetni, és a mobilautó is zárva tartott, amit a MÁV a helyszínre vezérelt"

- mutatott rá. Összességében 25 jegyvásárlási pontból csak 4 üzemelt, sokan annyit álltak sorba, hogy lekésték a kinézett vonatukat is.

"Ha valaki mégis felszállna a vonatra azért, mert nem tudja megvárni a jegyhez jutást, akkor 2600 forintos büntetést kell fizetnie. A MÁV annyit reagált, hogy nem változtat a szabályozáson" - tette hozzá Gyöngyösi Máté. Szerinte minél hamarabb ki kellene menniük a szerelőknek a meghibásodott automatákhoz, és pénztárosoknak azonnal felvételt kellene hirdetni.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a MÁV e tárgyú álláshirdetéseiben az szerepel, hogy a pénztárost kalauzként is be lehet vetni később, ez viszont szerinte egyrészt utal arra, hogy a MÁV hosszabb távon nem számol már a jegypénztárakkal, másrészt aki pénztárosnak jelentkezik, az nem kalauz akar lenni.

A MÁV a pénztárzár hírét megerősítve közölte, hogy

munkaerőhiány van a vállalatnál, ezért került sor az intézkedésre.

Az ATV-híradónak nyilatkozó szóvivő azt mondta, keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel vonzóbbá tudják tenni ezt a munkakört, szeptembertől például évközi bérfejlesztés van a MÁV-nál.

