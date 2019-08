Megrázó részletek a nyíregyházi kettős gyilkosságról

Az idősebb elhunyt testvére részletesen elmondta a Blikknek a tragédia részleteit. Elmondása szerint unokaöccsét menekülés közben érte a halál. "Egyszerűen felfoghatatlan, ami történt. Tavaly egyik testvérünket vesztettük el, a napokban pedig egy jóbarátomat temettük el" – sóhajtott a fivér, aki azt is elárulta, a panzió kamerái részletesen felvették szerettei kivégzését.

"Janika az autót tankolta, amikor a gyilkosa megjelent, és szóváltásba keveredtek egymással. Már ekkor rálőtt, ám az első lövés elől még elhajolt, majd megpróbált berohanni a házba. Mint egy menekülő vadat, úgy célozta be őt és lőtte le hátulról a fegyveres férfi" – mondta megtörten a rokon.

Azt is elmondta, hogy a házban lévő kamaszfiú a lövésre kiszaladt a házból, és a panzióban lévő nagyapjának kiabált be segítségért. "A sráccal összeakadt a tekintete, ám továbbemelte a fegyver csövét. Az öcsém viszont nem úszta meg, őt is halálosan megsebezte. Valósággal lemészárolta őket".

A Blikk úgy értesült, hogy egy rendőr ismerte fel a tettes autóját, ők ketten ugyanis korábban együtt tettek vadászvizsgát. Úgy tudjuk, ezután neki sikerült telefonon lebeszélnie az öngyilkosságról H. Miklóst, majd ő fogta el a kettős gyilkosságot elkövető férfit.

