Lábával szavazott a nép Révfülöpön, épülhet a kikötő

133 férőhelyes mediterrán jellegű kikötő építene Révfülöp önkormányzata. Kondor Géza polgármester az InfoRádiónak elmondta, Tihany és Badacsony között ma nincs kikötési lehetőség. A 180 méter hosszúságú gáttal védett vitorláskikötő pedig nem csak a hajótulajdonosoknak nyújt majd szolgáltatásokat, a mélyhorgászat kédvelőinek is helyet biztosítana és az andalgó turistáknak is látványosságot nyújt majd. Kondor Géza szerint a beruházás nem bolygatná a parti szakaszokat, így a népszavazáson megfogalmazott kérdés megtévesztő volt.

"Egy olyan, nyolc sorból álló, rengeteg nem valós adatot tartalmazó kérdést tettek fel, amilyen kikötőnek a megvalósítására, aki az előkészítésen dolgozom, én is csak nemmel tudtam volna szavazni, tekintettel arra, hogy

a kérdés azt sugallta, hogy a partot beépítjük, amit eleve kizár a tervezői szándék, az engedély, a látványtervek és a testületi akarat is.

A hajókat a vízen tárolnánk, nem a parthoz, hanem mobil stégekhez rögzítve. Amúgy el kell, hogy mondjam azt is, néhány éve még egy szál nád nem volt, de elindult egy olyan elnádasodási folyamat, amivel ha nem kezdünk valamit, el fog tűnni a legszebb része Révfülöp partjának. Ez a környezetbarát stílusban épített kikötő ezt a problémát is megoldaná" - sorolta a polgármester.

Ez volt a kérdés „Akarja-e Ön, hogy Révfülöp vízparti központjában, a móló és a futballpálya közötti öblöt az eddigi funkciója helyett teljes területén 133 db vitorláshajó téli-nyári vízen-tárolására alkalmas vitorláskikötővé alakítsák át, ehhez a vízbe ív alakú, az ívével a nagymólón is túlnyúló, 180 m hosszúságú, betonoszlopokkal és szádfalakkal megtámasztott, 16.000 m3 terméskövet tartalmazó kőgátat építsenek, a vízfelületre 600 m2 felületen úszó-pontonokat telepítsenek, a téli vízbefagyás ellen a hajókat szivattyús vízcirkuláló csővezetékekkel vegyék körül, a parton különböző kikötőkiszolgáló létesítményeket, köztük a Nádas borozó mellé mobil hajókiemelő darut telepítsenek, a füves partot a hajók oda és elszállítására, ki-be emelésére használják, és kizárólag a vitorláskikötőt használóknak 101 db-os autóparkolót létesítsenek?”

Egy védett fajoknak élő- és szaporodóhelyet biztosító nádfolt is található azon a területen, ahol a kikötőt építenének Révfülöpön, ám a környezeti hatástanulmány értelmében a nádfolt élővilágát nem bolygathatják. Weiperth Andrást, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársa mutatta be a területet az InfoRádióban.

"A nemzeti park jelezte, hogy a Natura 2000-es jelölt fajként védett kisfészkű aszatnak lehet ott állománya, meg is találtuk. Nagyon szép sárga virága van, amikor éppen virágba borul, a Balaton-felvidéken nagyon ritka. Megtaláltuk továbbá kétéltű hüllő telelő- és szaporodóhelyét is. Találtunk még mocsári teknőst is, nagyon sok halat, itt lehet a szaporodóhelyük nekik is. Kagylók is vannak itt nagy számban.

Azt sikerült elérni, hogy ezt a kis nádfoltot semmilyen szinten ne érintse a beruházás, hanem a jelenlegi állapotát sikerüljön a lehető legteljesebb mértékben megőrizni."

Weiperth András hangsúlyozta, hogy nem csak a kikötő szegélyezte parti szakaszokat érinti majd az építkezés.

"Ha bármilyen fejlesztést indítványoznak, akkor egy összetett rendszerbe nyúlnak bele. Akár szállodát építenek, akár vitorláskikötőt. Nem csak azt szabad vizsgálni, hogy hová épül a kikötő, hanem az összes mellékberuházás során fellépő hatásokat is. Ezek összegződnek, a tó egy nagyobb részére is jelentős hatással lesznek."

Kondor Géza polgármester az InfoRádiónak elmondta ha elkészülnek a tervek és a költségvetés, akkor az önkormányzat szándéka szerint is kikérik a lakosság véleményét a beruházás elindításáról.

Nyitókép: Pixabay.com