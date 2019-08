A legdurvább horrortrélerek a magyar utakon

Egyre gyakrabban kerül be a hírekbe egy-egy életveszélyes konvoj: a jellemzően román rendszámú trélerek sofőrjei vélhetően autónepperek, akik Németországból, vagy más nyugati országokból viszik haza a portékát, Magyarországon keresztül. Ám gyakran meglehetősen szabálytalanul, sőt, egyenesen hajmeresztő vontatmányokat építve.

Ezeket szedte össze a Pénzcentrum, megkérdezve a rendőrséget, hogy mit tehetnek ellenük.

Az egyik legdurvább ilyen karavánt a Vezess.hu egyik olvasója videózta le. A felvételen látható, hogy a tréleres autó mögé a delikvens felcsatolt egy utánfutót is, az azon lévő kisteherautóba pedig valahogy beszuszakoltak még egy drága Mercedest.

A következő videón látható cifra eset májusban történt, egy közlekedő Szolnok videózott le egy olyan autós szörnyet, amilyet eddig nem láttunk.

A rendőrség több videót is közzétett az elfogott karavánszörnyekről. Ennél a 42-es főúton lekapcsolt szerelvénynél a piros tréler egy kisautót visz, ami mögé a sofőr utánfutón felpakolt egy kisbuszt is, és innen még hajmeresztőbb a történet, mert az amúgy is tekintélyes méretű vontatmány után kötéllel odarögzített még egy autószállítót, amelyen egy újabb kisautót szállított, és a biztonság kedvéért emögé még felrakott egy BMW-t is az utánfutóra.

Az alábbi fotón lévő karavánt az M43-ason kapcsolták le a múlt héten. A terepjáró egy autókkal megrakott utánfutót húzott, ami pedig egy másik kocsit vontatott - ennek is volt utánfutója. A vontatott autóban a vezetőn kívül négyen is utaztak, ami teljesen szabálytalan.

Fotó: police.hu

Volt olyan is, hogy az úton guruló utánfutóra egy másikat is feltettek, de keresztben - egy olyan karavánban, amelyben az első jármű még három személygépkocsit szállított.

Fotó: police.hu

Az esetek kapcsán a rendőrség a Pénzcentrumnak elmondta: kiemelten ellenőrzik az autópályákon, autóutakon a vontatással, illetve az M1, N1 kategóriájú járművek megterhelésével kapcsolatos szabályok megtartását. "A közlekedésbiztonsági helyzet javulását célzó komplex közlekedésrendészeti ellenőrzések keretében

ezen szabályok megsértése miatt 2018-ban 1004, míg 2019 első hat hónapjában 627 járművezetőt szankcionáltunk"

- írta az ORFK kommunikációs osztálya, a büntetéseket a szabálysértési törvény rendelkezései alapján szabták ki. Ennek alapjá a kemény pénzbüntetés mellett akár el is kobozhatják az érintett járműveket, a sofőr jogsiját pedig bevonhatják.

Gyakorlatilg nem lehet megakadályozni, hogy ezek a nepperek, és életveszélyes vontatmányaik nyugat felől bejussanak az országba, hiszen a schengeni övezeten belül nincsen állandó határellenőrzés. Egyedül annyit tudnak tenni a rendőrök, hogy az érintett útszakaszokon fokozttan ellenőriznek.

A vontatásra egyébként számos szabály vonatkozik a KRESZ-ben, többek között az, hogy a vontatmány össztömegének kevesebbnek kell lennie, mint az azt vontató jármű össztömege, valamint hogy vontatáskor az autópályáról a lehető leghamarabb le kell jönni.

Nyitókép: police.hu