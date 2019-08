Megszólalt a szaktárca a kórházi klimatizálás ügyében

A Demokratikus Koalíciótól Oláh Lajos tett fel írásbeli kérdést arról, hogyan kívánja rendezni a kormány a kórházak műtőinek klimatizálását. Kásler Miklós miniszter helyett Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára válaszolt írásban. Hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelt fontosságúnak tartja az infrastrukturális fejlesztéseket, és emlékeztetett arra, hogy a kórházi eszközök és műszerek beszerzésére 2010 óta 104,6 milliárd forint fejlesztési forrás jutott. Minden egészségügyi beruházásnál az elérhető legmagasabb minőségű megoldásokat igyekeznek alkalmazni, így az is fontos, hogy az új épületekben mindenhol, a régebbi intézményekben pedig ahol csak lehet, legyen légkondicionálás is – írta az államtitkár. Rétvári Bence felhívta a figyelmet arra, hogyha a kórházak soron kívül szereznének be műszaki berendezéseket, akkor az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a vis major keret terhére biztosítja az ehhez szükséges forrást.

Ezzel a lehetőséggel kívánt élni a Magyar Kórházszövetség, amely ezért felmérte, hogy melyik intézményekben lenne szükség klímaberendezésekre. Az eredményekről korábban a szervezet elnöke, Ficzere Andrea beszélt az InfoRádiónak.

"108 tagkorzázunk van, ezekből körülbelül a fele küldte meg a válaszokat. Központi műtőben körülbelül 67 százalékban van központi klíma, az intenzív osztályon közel 60 százalékban.

Ami a nagy gond, hogy a betegszobáknak csak az elenyésző részén, 1-2 százalékban van klimatizálás.

Az ambuláns, illetve a vizsgáló helyiségekben is csak 9-10 százalék" – ismertette a szervezet elnöke.

Ficzere Andrea hangsúlyozta, hogy a meleg nehezíti a gyógyulást. "Nem elég, hogy a műtőkben klimatizált a levegő, hanem az lenne a jó, ha a betegszobákban is megfelelő lenne a hőmérséklet, hiszen

a frissen műtött betegek esetében, a gyermekeknél, vagy az idős, elesett pácienseknél borzasztóan befolyásolja a betegek állapotát a hőmérséklet.

Ők sokkal inkább kitettek a hőmérsékletingadozásnak, és a magas hőmérséklet kapcsán kiszáradhatnak, de nehezebben gyógyulnak a sebek, nagyobb az esély szövődmények kialakulására" – sorolta.

Több intézményben is rendelkezésre állnak a klímaberendezések, de nem működnek, vagy karbantartásra szorulnak, erre pedig gyakran forráshiány miatt nincs lehetőség – hívta fel a figyelmet a Magyar Kórházszövetség elnöke.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás