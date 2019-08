Ugyan csökkenő tendenciával, de továbbra is gondot jelent a többletszámolás. Gyakori hiányosság tapasztalható továbbá a külső ártájékoztatásnál a vendéglátó üzletek esetében, tekintettel arra, hogy a felszolgálókat alkalmazó létesítményeknél az étel- és italválaszték árjegyzékét az üzlet bejáratán kívül is el kell helyezni, számolt be a Baon.hu a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján.

A fesztiválokon, városi rendezvényeken felállított mutatványos berendezések 40 százalékában is hiányosságot észlelt a fogyasztóvédelem. Idén az ellenőrzések majdnem felében állapítottak meg szabálytalanságot a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholos ital, illetve dohánytermék értékesítése során, teszik hozzá.

A kormányhivatal tájékoztatásából az is kiderül, a fogyasztóvédelmi hatóság a nyár további részében is folyamatosan jelen lesz a leginkább látogatott helyszíneken, a fogyasztók védelme érdekében.

Nyitókép: Pexels