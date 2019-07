Egyre több magyar cég van jelen az amerikai piacokon - a nap hírei

A pénzügyminiszter szerint egyre több magyar vállalkozás van jelen az amerikai piacokon. Varga Mihály azután beszélt erről, hogy hivatalában fogadta David Cornstein budapesti amerikai nagykövetet. Varga Mihály kijelentette: főként az infokommunikációs technológiák, valamint a biotechnológia területén vannak jelen magyar cégek. Kiemelte: a tervek szerint 2019 őszétől mintaprogram részeként fogadják az első magyar kiutazó startupokat az Egyesült Államokban, amely Magyarország első számú exportpartnere Európán kívül.

Tartható lesz a 2020-as költségvetésben kitűzött 1 százalékos hiánycél - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Költségvetési Tanács elnöke. Kovács Árpád hangsúlyozta: a kormány által meghirdetett gazdaságvédelmi akcióterv elemei a jelenleginél kisebb növekedéssel is megvalósíthatóak. Hozzátette: a kormány felkészült az előre jelzett gazdasági világválságra. A Költségvetési Tanács elnöke szerint Magyarország 2022-re csatlakozhat az euroövezethez, a nullszaldós költségvetés pedig akár már jövőre elérhető.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Brüsszel nyíltan bátorítja az embercsempészetet. Szijjártó Péter az uniós tagállamok külügyminiszterei tanácskozásának szünetében azt mondta: világossá vált, hogy a migrációt nemcsak a szárazföldön, hanem a Földközi-tengeren is meg lehet állítani. A tárcavezető arról is beszélt, hogy Magyarország új reménységnek tartja Ukrajna új elnökét. Hozzátette: ha Volodimir Zelenszkij nyilatkozatai tettekké válnak, és Kárpátalja visszakapja elvett jogait, akkor a magyar kormány örömmel tér vissza egy szoros együttműködésre Ukrajnával.

Az Európai Unió szankciókat vezet be Törökország ellen a Ciprus partjai mellett megkezdett illegális próbafúrások miatt - erről döntöttek egynapos brüsszeli ülésükön az Európai Unió tagországainak külügyminiszterei. A büntetőintézkedések között szerepel egyebek mellett több EU-török magas szintű tanácskozás felfüggesztése, a Törökország mint uniós tagjelölt számára elkülönített finanszírozás csökkentése, és az Európai Beruházási Bank hiteleinek korlátozása. A megosztott sziget környékén olaj- és földgázmezők után kutatva kezdődtek meg nemrégiben a török próbafúrások a csakis Ankara által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaság engedélyével.

A zágrábi bíróság 30 napra letartóztatásba helyezte azt a horvát férfit, aki múlt csütörtökön kocsijával belerohant egy magyar család autójába az A4-es autópálya fizetőkapujánál. A bíróság azzal indokolta döntését, hogy fennáll a lehetősége, hogy a 35 éves férfi megismétli a bűncselekményt. Kiderült, a BMW sofőrje kábítószer és gyógyszer hatása alatt állt a baleset pillanataiban. A megengedett óránkénti 50 kilométeres sebesség helyett az előzetes becslés szerint 150 kilométeres sebességgel csapódott be a fizetőkapunál álló, magyar rendszámú Skodába. A baleset három sérültje már túl van az életveszélyen.

Feltételesen szabadult a 2006-os olaszliszkai ügy elsőrendű vádlottja, akit 2009-ben ítéltek 17 év szabadságvesztésre emberölés és rongálás miatt. A Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsa a próbaidő tartamára elrendelte az elítélt pártfogó felügyeletét. Az ügyben a bíróság másik 3 vádlottra életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki. Szögi Lajos tiszavasvári tanárt gyermekei szeme láttára verték agyon 2006. októberében a Borsod megyei Olaszliszkán, miután a feltételezések szerint autójával elsodort egy kislányt, aki árokba esett, de nem sérült meg.

Egyhangúlag elítélték a debreceni honvéd középiskolában történt erőszakos cselekményt az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának tagjai. Az ülést Varga-Damm Andrea, a testület jobbikos alelnöke kezdeményezte a hvg.hu-n megjelent cikk alapján, amely szerint májusban szexuális bántalmazás történt az iskolában. Az információk arról szóltak, hogy egy 9. évfolyamos fiatalt 10. évfolyamos társai bántalmazták. A bizottság zárt ülést tartott Kósa Lajos, a testület fideszes elnöke kezdeményezésére. A politikus az érintett fiatalkorúak személyiségi jogaira, valamint a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozott.

A kalandparkok kétharmadának üzemeltetése megfelelt az előírásoknak - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A fogyasztóvédelmi hatóság több mint 300 létesítményt ellenőrzött 84 helyszínen. 36 kalandpálya használatát kellett ideiglenesen megtiltani, ezek fele a hiányosságok pótlása után már újra üzemel, és a többi kifogásolt pálya hiánypótlása is folyamatban van. A korábbi években már ellenőrzött kalandparkok üzemeltetőinek többsége lényegesen nagyobb körültekintéssel jár el a pályák szezonális beindításakor, az újonnan kialakított pályák esetén gyakoribbak a jogsértések.

A bébiételek nagy része nem megfelelő hat hónapnál fiatalabb babák számára, sok ételnek túl magas a cukortartalma - állapította meg az Egészségügyi Világszervezet. A WHO a kizárólagos anyatejes táplálást ajánlja fél éves korig. Jakab Zsuzsanna a WHO európai regionális igazgatója felhívta a figyelmet, hogy a szervezet kidolgozta a módszertant, amellyel azonosítani lehet a kereskedelmi forgalomban kapható bébiételeket és össze lehet gyűjti az összetevőkre vonatkozó és egyéb adatokat. A vizsgálatba bevont városokban a termékek több mint felét 6 hónapos kor alatti csecsemők számára is értékesítették, pedig az európai uniós szabályok és a WHO iránymutatása alapján ezt nem tehették volna meg.

Egyre többen éheznek a világon. Az ENSZ legfrissebb jelentése szerint tavaly 821 millió 600 ezer ember nem jutott elegendő táplálékhoz. Ez azt jelenti, hogy az emberiség csaknem 11 százaléka éhezik. A helyzet már harmadik egymást követő évben folyamatosan romlik.