Durva zápor csapott le vasárnap este a bakonyi Súr településre, ahonnan a Súr patak fut tovább Bakonycsernye irányába. Csakhogy a régóta elhanyagolt patakmeder nem tudta elvinni a belekerülő rengeteg vizet, emiatt több kert, udvar és gazdasági épület és számos, azokban meghúzódó háziállat került vízbe, illetve víz alá - írja a Feol.hu.

A bajt csak tetézi, hogy házakba is bejutott a sárgás színű árvíz, volt olyan ingatlantulajdonos, aki udvara egy magasabb pontjáról nézte végig, ahogy mindene odalesz. Volt olyan lakó, akinek bikanövendékei, disznói és baromfiudvara is elpusztult a víz fogságába esve.

A lapnak beszámoló helyiek gyomra már görcsbe rándul, ha dörög az ég.

A Szápár felé vezető út alatt közel 20 éve felújított áteresznek kellene biztosítani a víz zavartalan továbbhaladását a Gaja patakig, de ennek a kapacitása nem elég.

A község polgármestere, Turi Balázs korábban 1300 aláírást vitt el a vízügynek, hogy valamit csináljanak, most végre ígéretet kapott, hogy ha visszavonul a patak, gépekkel kijönnek és rendbe rakják a medret. Addig is homokot és zsákot biztosított az önkormányat azoknak, akiknek kellett, és fertőtlenítő szereket is kiosztottak.

A károsultak rendkívüli segélyért jelentkezhetnek a községházán.

Nyitókép: MTI/Donka Ferenc