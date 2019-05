Momentum: vannak még csodák

Fekete-Győr András hangosan ünneplő szimpatizánsaik előtt azt mondta, az ő pártjuk volt az egyetlen, amely valódi problémákra valódi megoldásokat adott. "Az elmúlt évben a Momentum volt az egyetlen párt, amelyik a magyarok valódi problémáira adott valódi megoldásokat. Az egyetlen párt, amely zászlajára tűzte a magyar oktatás, a magyar egészségügy és a magyar megélhetés megoldását" - mondta a pártelnök.

Bár az eredmények azt mutatják, hogy a Momentum Mozgalom mintegy 330 ezer szavazatot kapott, csaknem 10 százalékot ért el, és így két képviselőt is küldhet az EP-be, a pártelnök szerint alázatosaknak kell maradniuk, mert nem nyertek, a miniszterelnököt még mindig Orbán Viktornak hívják.

Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom EP-választási listájának vezetője úgy fogalmazott, hogy vissza kell adni az álmokat az embereknek. A Momentum Mozgalom a bizonyíték arra, hogy vannak még csodák, a semmiből is lehet pártot építeni - tette hozzá, megjegyezve: ehhez vízió, elszántság és csapat kell. "Ahhoz hogy vissza tudjuk adni a reményt a magyarok milliói számára, kell, hogy legyenek álmaink, nekünk is kell, hogy legyen egy víziónk. És ennek a csapatnak van egyedül víziója. Álmodunk egy országról, és nem csak álmodunk róla, meg is fogjuk valósítani ezt az országot!" - mondta.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor