Kemény vitára számít a Néppártban a választás után Orbán Viktor

Orbán Viktor a Hír TV-nek adott interjúban kulcsfontosságúnak nevezte, hogy mekkora felhatalmazást kapnak a választóktól, mert, mint mondta, nemcsak az Európai Parlamentre kell összpontosítani, hanem arra is, hogy a voksolás megerősíti, vagy éppen meggyengíti a hatalmon lévő kormányokat.

Ennek szerinte azért van jelentősége, mert az unió legfontosabb szerve a kormányfők tanácsa, a döntéseket ez a testület hozza. Ez a tanács fog dönteni az unió leendő vezetőjéről, és ez a vita már jövő kedden megkezdődik, és a vasárnapi választáson múlik, hogy ott kinek milyen súlya van.

Ha erős felhatalmazást kapok, akkor a tanácsban is jóval nagyobb befolyással bírok a döntésre

– mondta a kormányfő, hozzátéve, ő maga nem elsősorban az Európai Parlamentre figyel, hanem a miniszterelnökök tanácsában történő események befolyásolására.

"Lesz egy fájdalmas vita"

A miniszterelnök beszélt a Fidesz és európai pártcsaládja az Európai Néppárt kapcsolatáról is. Orbán Viktor szerint egyelőre nem lehet megmondani, hogy a Fidesz és az EPP élete elválik-e egymástól. Bízik benne, hogy a Néppárt minél jobban szerepel majd a választáson, utána pedig szerinte lesz egy fájdalmas vita arról, hogy mihez kezdjenek ezzel a sikerrel, milyen irányban folytassa politikáját a Néppárt.

Orbán Viktor tragikusnak nevezte, hogy már ő maga sem tudja megmondani, hogy mi a különbség a két csúcsjelölt, Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti választási csúcsjelöltje, és az Európai Szocialisták Pártja csúcsjelöltje, Frans Timmermans között. Úgy fogalmazott, hogy vissza kell találni az emberekhez, ezért egy jobboldali fordulatot szeretne a Néppártban.

Ha a Néppárt baloldali irányba fordul, mi nem fogunk utánuk ugrani a kútba

- fogalmazott a kormányfő.

"Van, amin túllépett az idő"

Arra a kérdésre, hogy mennyiben más most helyzet, mint öt éve, a legutóbbi EP-választás előtt volt, Orbán Viktor az felelte, hogy van ami érvényes az öt évvel ezelőtti mondatokból, és van, amin túllépett az idő. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi európai választás az európai migránsválság látványossá válása előtt volt, azóta szerinte minden megváltozott, mert a bevándorlás és a migráció mindent átalakított. A mostani választásnak is az a fő kérdése, hogy bevándorláspárti politikusok vezetik-e Európát, vagy bevándorlásellenesek, Európa megmarad-e Európának és az európaiaké marad-e - tette hozzá Orbán Viktor.

Rendkívül fontosnak nevezte, hogy vasárnap minél többen járuljanak az urnákhoz, ezért arra kért mindenkit, hogy mindenképpen menjen el szavazni.

Szerinte a baloldal óriási erőkkel kampányol egész Európában. A Fidesz győzelmét előrevetítő felméréseket pedig úgy kommentálta, hogy a választást addig nem nyerte meg senki, amíg nem zárták le az urnákat.

"Bevándorláspárti nyomás van az osztrák kancelláron"

Orbán Viktor az osztrák válságról azt mondta, hogy amióta a kormányt át kellett alakítani, azóta azt látja, hogy az új miniszterek visszacsinálták a korábbi bevándorlásellenes lépéseket, például újra felemelték a régi szintre a korábban migránsoknak járó juttatások mértékét. Mint mondta, Sebastian Kurz kancellárt bevándorlásellenes politikusnak ismerte meg, de most egy bevándorláspárti nyomás van rajta.

"A magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz"

A beszélgetésben szóba került, hogy Orbán Viktor a Bild című német lapnak adott interjújában azt mondta, „a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz”. Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott: akinek idő előtt van igaza, az gyakran válik eretnekké és időnként meg is égetik. "Persze Magyarország nem égett meg, sőt oda sem kozmált, hiszen ma már egyre többen és nyíltan mondják azt, hogy Magyarországnak volt igaza 2015-ben, amikor nem adta meg magát, nem tette lábhoz a fegyvert, hanem azt mondta, hogy cselekedni fogunk, és képesek vagyunk arra, hogy megvédjük a hazánkat".

A miniszterelnök szerint sikerült túlélni azt az időszakot, hogy az embernek igaza van, de azt senki nem fogadja el. Mint mondta, most az látható, hogy az emberek egyre inkább arra az álláspontra helyezkednek, mint a magyarok: Európa maradjon az európaiaké, a közbiztonságot őrizzük meg, a terrorizmust ne engedjük be, engedély nélkül senki ne léphessen be az országaink területére, maradjon meg minden európai ország olyannak, amilyenné a kultúrája teszi és egy erőszakos, külső, nagyerejű invázió ne változtathassa meg az életünk kereteit."

Szerinte ez a hangulat ma közel van a többséghez Európában.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a migráció súlyos gazdasági kérdéseket is felvet, és utalt arra, hogy az elmúlt napokban láttak napvilágot azok az adatok, amelyek azt megmutatták, mennyit költenek a nyugat-európai országok a migránsokra. Szerinte ezekből világosan kiderült, hogy

a migráció anyagilag megroppantaná Magyarországot.

Ezért, mint mondta, el kell érni, hogy a következő uniós ciklusban ne a migránsokra, hanem a családokra költsék az uniós forrásokat.

"A brüsszeli parlamentben lehet egyedül összmagyar érdeket képviselni"

Orbán Viktor a határon túli magyarokat is szavazásra buzdította, hiszen a friss közvéleménykutatások szerint sem a felvidéki, sem pedig az erdélyi magyaroknak nem lesz képviselete az Európai Parlamentben.

A kormányfő szerint csak az ott élő embereken múlik, hogy lesz-e képviseletük az EP-ben. Orbán Viktor szerint a brüsszeli parlament az egyetlen olyan hely ma, ahol a régi Magyarország területeihez tartozó magyar közösségek egyformán rendelkeznek képviselettel, vagyis az összes magyar közösségnek lehet képviselője és kialakulhat a képviselte egy egységes magyar álláspontnak.

A teljes beszélgetést megnézheti itt:

