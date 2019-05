Csütörtök hajnalban érkezett meg külföldről a Magyar Honvédség leendő Leopard 2-es típusú harckocsijainak két változata, és már Budaörsön vannak a német Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) típusú önjáró lövegek. A nagyközönség számára a Magyar Honvédség leendő eszközei május 18-19-én lesznek először megtekinthetők a magyar honvédelem napja alkalmából rendezett, látványos haditechnikai és légi bemutatóval egybekötött haditechnikai bemutatón a budaörsi repülőtéren.

"Lesz lehetőség leopárdsimogatásra" - mondta az InfoRádióban Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka. Láthatják továbbá az érdeklődők a harckocsik és az önjáró lövegek mellett azokat a honvédségi kézifegyvereket is, amelyeknek egyelőre az összeszerelése zajlik Magyarországon, de a közeljövőben már az országban fogják őket gyártani.

Szintén bemutatják az Airbus H-145-ös és H225-ös új típusú helikoptereket, ezek is a közeljövőben kerülnek a honvédség hadrendjébe.

A Budaörsön látható Leopard 2 A4-es technika Ausztriából, míg a Leopard 2 A7-es és a hozzá tartozó Leguan hídvető harcjármű, valamint az önjáró tüzérlöveg Németországból érkezett. A túl méretes szállítmányokat az MH Katonai Rendészeti Központ katonái kísérték az országhatártól Budaörsre - írta a honvedelem.hu.

A legsikeresebb modell - mozgékonyság, tűzerő, páncélzat

A Leopard 2-es harckocsik a világ élvonalába tartoznak - mondta korábban az InfoRádióban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karának egyetemi docense. "Az európai harckocsimodellek közül messze a Leopard 2-es a legsikeresebb, számos országban használják - persze különféle változatokban, mert ezt a típust már elég régóta gyártják".

A különböző típusú Leopard járművek kompozit páncélja magas szintű védelmet nyújt, akár egy nukleáris támadás ellen is. A Leopard 2 mozgékony, a gyorsulása szinte egy személyautóval is felér, ráadásul terepen, köszönhetően a nagy teljesítményű motornak. A tűzereje NATO-szabvány szerint egy 120 milliméteres löveg, a korábbiaknál hosszabb csővel és modern számítógépes irányítással, amelynek segítségével általában már elsőre is találatot lehet elérni, de másodikra már biztosan megsemmisül a célpont.

A Magyar Honvédség összesen 44 darab Leopard 2-es harckocsit vásárolt, amelyek folyamatosan érkeznek majd Magyarországra. PzH 200-es önjáró lövegből 24 kerül a honvédség kötelékébe.

Nyitókép: honvedelem.hu