Budapestre is begyűrűzött a gyerekorvoskrízis

Az ország kiskorú lakosságát mindössze 1300 házi gyermekorvos látja el – mondta az InfoRádiónak a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Póta György szerint miközben elvileg Budapest még a szerencsésebb városok között van, a problémák már itt is megjelentek. „Most már Budapest egyes kerületeiben is egyre inkább szűnnek meg a praxisok” – fogalmazott, hozzátéve: a kollégák megbetegszenek, megöregednek, nem bírják már tovább. A házi gyermekorvosoknak már így is 60 fölött van az átlag életkora.

A szakember a legakkuttabbnak mégis a kisvárosok helyzetét nevezte. Ahol korábban 2-3 orvos volt, mára pedig 1-2 kiesett a praxisból, a maradék szakember nem tudja ellátni a feladatot – hangsúlyozta. Belátható időn belül teljesen meg fog szűnni az ellátás, így a gyermeket a nagyvárosokban lévő kórházakba kell vinni. Ez pedig nem szerencsés a gyereknek, ráadásul nagyobb terhet jelent az egészségügyi finanszírozásnak.

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke arról is beszámolt, hogy a falvakban már több tíz éve régen nincs gyerekorvos, ugyanis az ellátásukat a felnőttekkel vonták össze.

Nyitókép: Pixabay.com