Körbenyalták a Balatont

A Balatoni Turizmus Szövetség hat évvel ezelőtt indította Nyitott Balaton programsorozatát, amelynek része a Balaton Fagyija is, hogy megmutassa a turistáknak már tavasszal is várja őket a Balaton és vannak nyitva szolgáltatók a tó körül - írja a sonline.hu.

A hazai gasztroforradalomnak a Balaton az egyik motorja, és a szövetség szerette volna, ha a fagylaltkészítők is aktívan kiveszik ebből a részüket. A Balaton Fagyiját jövő héten jelentik be, stílszerűen egy balatoni hajó fedélzetén, s emellett különdíjakat is megítél a szakmai és társadalmi tagokból álló zsűri.

Tavaly a sült almás, linzeres Annabáli Csemege, a balatonfüredi Bagaméri Fagylaltozó terméke lett a Balaton Fagyija.

Nyitókép: Pixabay