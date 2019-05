Szigorúan védett terület mellett tartottak agyaggalamb-lövészetet

Ólommal és rákkeltő anyagokkal lőttek a védett Holt-Tiszába agyaggalamblövészek - írja a Népszava.

Ismert, négynapos fesztivál nyitotta meg a tiszafüredi strandszezon a múlt hét végén, a programok között agyaggalamb-lövészet is szerepelt. Fura mód ennek helyszíne egy Natura 2000-es terület volt, a szigorúan védett RAMSARI övezettől légvonalban alig háromszáz méterre, a fészkelőmadarak tőszomszédságában.

A lapnak Kiss Balázs helyi természetvédő, a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság alapító elnöke érthetetlennek nevezte, miért éppen lövészetet szerveznek oda, ahol egyébként az élővilág, a fák, a madarak, a víz a fő vonzerő akár a turisták, akár a helyiek számára.

A tiszafüredi önkormányzat azt nyilatkozta, nem ők szervezték az eseményt,

a megadott felelősök viszont nem válaszoltak a lap kérdéseire egyelőre. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság sem reagált, csak annyit, hogy ők nem illetékesek, s hozzájuk nem érkezett olyan bejelentés, amely a rendezvénnyel után vízminőségi környezeti-kárelhárítási fokozat elrendelését tette volna szükségessé.

Az egyik szervező nem hivatalosan, háttérinformációként annyit mondott, hogy

minden engedélyük megvolt a lövészethez, a helyszínt is biztosították, s a rendőrök is többször ellenőrizték a programot.

Szerinte a szabadstrandnak egy olyan területéről van szó, amely egyébként is zajos és forgalmas – például a motorcsónakok is itt járnak a főszezonon kívül, így a madarak megszokták a nagyobb hanghatást. A töltényhüvelyeket a lövések után összeszedték, de biztos benne, hogy nem ólomtartalmú sörétek voltak a hüvelyben, s szavai szerint a holtágba pottyanó korongdarabok is elbomlanak.

Erre fel Kiss Balázs a helyszínen, az egyik stégből kikapirgált néhány beragadt sörétdarabot, s a korongmaradékokból is összegyűjtött párat. Utánajárt: a sörétek nem a környezetbarátabb, viszont kétszer annyiba kerülő acélból készültek, hanem bizony ólomból, a korongok pedig a gyártó honlapja szerint épp nem a lebomló fajtából valók.

