Magyarország 11 százalékát vezeti nő

A magyar településeknek csak az egyötödét vezetik nők. Egészen pontosan 2524 településen férfi a polgármester, 646-en pedig nő. A megyék közül Nógrád és Baranya emelkedik ki, ezeken a területeken a nők aránya meghaladja valamivel 25 százalékot. Bács-Kiskun és Csongrád viszont a 15 százalékos vagy az alatti női arányokkal tűnik ki, Budapesten a 23 kerületből mindössze kettőt vezet nő - derül ki a G7 összeállításából.

Járási szinten nagyobb a változatosság: több alföldi és Budapest-környéki járásban egyáltalán nem fordul elő olyan település, amelyet nő irányítana. Ugyanakkor van néhány olyan járás is, ahol az ötven százalékot is eléri a női polgármesterek aránya, szintén az Alföldön és a Közép-Dunántúlon is.

Az átlagos lakosságszám a nők által vezetett településeken 1652 fő, míg a férfi polgármestert választó helységek körében 3516 fő, összességében a csaknem tízmillió magyarországi lakos 11 százaléka él női irányítású városban vagy faluban. Jellemzően tehát a kisebb településeken foglalják el a nők a polgármesteri pozíciót.

Az önkormányzatok működésében van azonban egy másik fontos tisztség is, a képviselőtestület által kinevezett jegyző, aki a polgármesteri hivatal szakmai munkáját szervezi. A jegyzői munkakör kifejezetten nőiesnek mondható: e tisztségek betöltői ugyanis 60 százalékban nők. Zala megyében a jegyzők több, mint háromnegyede nő.

