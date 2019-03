470 tonnás jármű a Balatonban

A 41 méter hosszú és 25 személyautó szállítására alkalmas hajó március utolsó napjaiban állhat ismét munkába, miután a napokban végeztek felújításával - írja a sonline.hu.

A komp hajótestét javították a Balatoni Hajózási Zrt. munkatársai, de többek között a hajtómű és a főmotor karbantartását is elvégezték. A Baross Gáborról elnevezett kompot utoljára több mint 10 évvel ezelőtt újították fel. 2008 tavaszán a teljes fedélzetet és a kormányállást is korszerűsítették, és ugyanebben az évben Caterpillar motorokat is kapott a komp, ami már vízre került a siófoki kikötőben.

A Baross komp a maga 43 évével a hajózási társaság kompflottájának legfiatalabb tagja, míg a legidősebb az 1961-ben épült Kisfaludy. Szántód- és Tihanyrév között összesen négy komp szállítja az utasokat. A már említett hajók mellett a Széchenyi- és a Kossuth komp közlekedik a Balaton két partja között. A Baross után a Kisfaludy lesz a következő komp, amelyik a sólyára kerül hamarosan.

Nyitókép: Sonline.hu