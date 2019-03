Halottak, összedőlt otthonok - így pusztított az Idai ciklon

Legkevesebb 24 ember meghalt, többtucatnyian pedig eltűntek Zimbabwe keleti részén az Idai ciklon elvonulása során. Tizenöten megsérültek - közölte a Twitter közösségi portálon a minisztérium, amely szerint hozzávetőleg 50 ház megrongálódott vagy összedőlt a heves széllökések miatt.

#CycloneIdai Not looking good in Chimanimani, A humanitarian crisis could be unfolding, #Zimbabwe pic.twitter.com/SUvnCTRg5p

"Értesüléseink szerint több mint százan tűntek el" - közölte a katasztrófa által leginkább sújtott Chimanimani képviselője.

Az Idai pénteken Mozambikra is lecsapott, legalább 19 ember meghalt. A szélvihar árvizeket okozott, Beira tengerparti városban minden kapcsolat megszakadt a külvilággal: szünetel az áram- és a telefonszolgáltatás, a repülőteret is bezárták. A maputói hatóságok a hét elején az Idai közeledtével riasztást adtak ki és elrendelték a veszélyeztetett lakosság kimenekítését.

Mozambik középső részében a hónap eleje óta heves esőzés tombol, amelynek még az Idai átvonulása előtt 66 halálos áldozata volt, és csaknem 150 ezren maradtak fedél nélkül.

Let's keep praying for our neighbouring country and accummulate any form of aid we can to assist in the process@UNOCHA @UN #TropicalCycloneIdai #Mozambique #MozambiqueFloods2019 #panenyaya #kulendabala pic.twitter.com/FS9LDzJm5t