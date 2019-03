Hamarosan támadnak a kullancsok - erre kell figyelni

Február vége még optimális arra, hogy a vírusos agyvelőgyulladás elleni oltásokat beadassuk magunknak. Két-három héten belül jön a felmelegedés, akkor lesznek aktívabbak a kullancsok, és mi is akkor töltünk több időt a szabadban.

Erre figyeljünk Kiránduláskor fontos figyelni a ruházatunkra.



A rovart könnyebben észrevehetjük világos szerelésben.



A nadrág szárát tűrjük a zokninkba, így nem tud bemászni az öltözékünk alá.



Kullancsriasztó szerrel fújjuk be a bőrünket és ruhánkat.

Jelenik Zsuzsanna infektológus közölte: két oltás kell a védettség kialakulásához. Ha az első oltás után egy hónappal megkapjuk a másodikat, akkor hat hét múlva védetté válunk. Emellett gyorsított oltási lehetőség is létezik, amelynél két hét különbséggel adják be az oltásokat.

A Budai Egészségközpont munkatársa arról is beszélt, ha valaki korábban, akár 8-10 éve már kapott védőoltást, akkor most elég egy emlékeztető oltás a védettséghez, amely néhány nap múlva ki is alakul.

Az oltás a vírusos agyvelőgyulladástól véd, de más betegségeket is terjesztenek a kullancsok, ami ellen nincs vakcina.

Ezek között vannak a kutyákra is veszélyes kórokozók, valamint

a Lyme-kór, aminek szívszövődménye is lehet évek múltán

A legtöbb kullancs az Ausztriához közel eső megyékben, az Északi-középhegységben és Nógrád megyében van. Ezeken a területeken ötszörösére, hatszorosára emelkedett a jelentett esetek száma – hangsúlyozta az infektológus. Jelenik Zsuzsanna felhívta a figyelmet arra is, hogy az esetek 10 százaléka súlyos, a többség enyhe influenzaszerű tünetekkel átvészeli a betegséget.

Csipesz kell az eltávolításhoz Fontos a bőrbe fúródott, táplálkozását megkezdő kullancs mihamarabbi felfedezése, eltávolítása, mivel az általa hordozott kórokozók átvitele jellemzően csak a szúrást követően néhány óra múlva kezdődik el, és ez általában eredményes módszer ennek megakadályozására. A csípést követően akkor vehető csak észre a rovar, ha az ember kifejezetten keresi, vagy a kiszívott vér következtében jelentősen megnagyobbodott a mérete. Az eltávolításhoz legalkalmasabb egy vékony hegyű csipesz, vagy kiszedőkanál használata. Ennek előnye az, hogy a kullancs potroha nem nyomódik meg, így elkerülhető, hogy a bőrbe öklendezze a kórokozót tartalmazó váladékát. Szükség esetén azonban két körmünk közé fogva is kiszedhető a vérszívó, egy határozott mozdulattal húzzuk ki rögzülési pontjából - írta a kemma.hu.

