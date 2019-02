Jön a káosz az M7-esen, hónapokig csak egy sáv lesz járható

Az útalapot is érintő felújítási munkák első üteme 2018 őszén fejeződött be. A következő etapokat a 2019 tavaszi és őszi időszakokra tervezték be a szakemberek. A téli üzemeltetési időszak végével az M7-es autópálya felújításának újabb üteme indul el. 2019. március 1-től május 9-ig a 96-os és a 102 kilométerszelvények között a tavalyihoz hasonló sávelhúzás és sebességkorlátozás mellett zajlanak a munkálatok.

Siófok felé 1, míg Budapest felé 2 sávon haladhat majd a forgalom. Ebben az ütemben a Siófok-Sóstó csomópontot és a Szabadi pihenőhelyet is részlegesen lezárják. A 90-es és a 96-os kilométerszelvények között helyenként további kisebb korlátozásokra is számítani kell. A felújítások ütemezésénél figyelembe vették a szakemberek a nyári, turisztikai főszezont, így a felújítás utolsó ütemét várhatóan 2019. szeptember 2-től kezdik és a tervek szerint október 27-ig be is fejezik.

Az átfogó felújítási munkák során a kivitelezők az érintett szakaszon a teljes, Letenye felé vezető pályaoldalt felújítják, környezetbarát, úgynevezett hideg REMIX eljárást alkalmaznak, mellyel az elbontott útalap jó részét újrahasznosítva építik ki az új alaprétegeket. Majd ezt követően új kopóréteget terítenek a szakemberek.

