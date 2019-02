A magyar kormányfő is részt vesz az Európai Unió és az Arab Liga első csúcstalálkozóján - a nap hírei

A terrorizmus elleni küzdelemről és a migráció kiemelt szerepéről beszéltek a felszólalók az Európai Unió és az Arab Liga első csúcstalálkozójának megnyitóján. A Sarm-es Sejki kétnapos tanácskozáson Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök felvetette egy európai-arab együttműködés lehetőségét a biztonságos migráció érdekében. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke együttműködést javasolt a származási-, tranzit- és célországoknak embercsempészet elleni küzdelemben. A tanácskozáson 24 állam-, illetve kormányfő vesz részt, Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviseli.

Markáns zöld programot, a nemzeti érdek és az emberek képviseletét ígérte Vágó Gábor, az LMP európai parlamenti listavezetője és két társelnöke a párt kampánynyitó budapesti kongresszusának második napján. Vágó Gábor fontosnak nevezte azt is, hogy Magyarország ne legyen Európa kiszolgálója. Az LMP legalább két európai parlamenti helyre számít. A listán a második Demeter Márta társelnök, őt Kendernay János elnökségi tag, volt diplomata követi.

Jávor Benedek, a Párbeszéd jelenlegi európai parlamenti képviselője vezeti a párt európai parlamenti listáját. A Párbeszéd budapesti kongresszusa csak a saját jelöltjeik sorrendjéről döntött, mert a választásra várhatóan közös listát állítanak majd az MSZP-vel. Karácsony Gergely társelnök elmondta: Jávor Benedeket Dorosz Dávid, volt parlamenti képviselő és Szabó Tímea társelnök követi a listán.

Hivatalosan is zászlót bontott a Mindenki Magyarországa Mozgalom. A rendezvény nyitányán Márki-Zay Péter, Lukácsi Katalin és Hadházy Ákos közösen jelentették be, hogy december 31-e óta több mint négyezren csatlakoztak hozzájuk, és az ország minden megyéjében jelen vannak, több mint hatszáz településen. A mozgalom a célkitűzés szerint a hiteles ellenzék katalizátora akar lenni, és az ellenzéki egység kialakulásán munkálkodna.

Átfogó küzdelemre szólította fel a katolikus egyházat Ferenc pápa a kiskorúak védelméről szóló püspöki tanácskozás zárónapján. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott: el kell törölni a Föld színéről a papok által gyermekek ellen elkövetett visszaéléseket. A találkozón részt vevő Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke azt mondta: az egyház össztársadalmi példát kívánt mutatni a tanácskozással a legkisebbek ellen elkövetett súlyos bűnökkel szemben.

Lengyelországban ellenzéki koalíció alakult a májusi európai parlamenti választásokra. A Európai Koalíció nevű szövetséghez való csatlakozási nyilatkozatot öt lengyel ellenzéki párt, köztük a fő ellenzéki erőt adó Polgári Platform képviselője írta alá. A Polgári Platform elnöke elmondta: az Európai Koalíciót azért hozták létre, hogy megvédjék Lengyelországot az Európa-ellenes erőktől.

Romániában az igazságügyi törvényt módosító kormányrendelet ellen tüntettek civil szervezetek. A megmozduláshoz ellenzéki pártok is csatlakoztak. A bukaresti kormány székháza előtt több ezer demonstráló követelte a kormányrendelet visszavonását, amely szerintük politikai felügyelet alá vonja az igazságszolgáltatást. A demonstrálók szolidaritásukat fejezték ki a bírákkal és ügyészekkel.

A brit kormányfő szerint március 12-éig megtartják az alsóházban a döntő szavazást a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodásról. Theresa May azt is hangsúlyozta: brit kormány tárgyalóküldöttsége kedden visszatér Brüsszelbe, és folytatja a tárgyalásokat az uniós vezetőkkel. Közben brit sajtóértesülések szerint a kormány magas rangú tagjai azt szeretnék, hogy a miniszterelnök vállaljon kötelezettséget a megállapodás nélküli Brexit elkerülésére, akár a kilépés halasztása árán is.

Bűncselekménynek nevezte Brazília, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök kormánya erő alkalmazásával állta útját a kolumbiai határon keresztül érkező segélyszállítmányoknak. Venezuelai katonák szombaton könnyfakasztó gránátokat és gumilövedékeket lőttek azokra a tüntetőkre, akik megpróbálták bejuttatni a humanitárius segélyszállítmányokat. Juan Guaidó ellenzéki vezető hétfőn találkozni készül Bogotában Mike Pence amerikai alelnökkel.

Moszkvában több ezren vettek részt a 2015-ben meggyilkolt Borisz Nyemcov orosz ellenzéki politikus emlékére évente szervezett felvonuláson. A rendőrség tájékoztatása szerint békésen zajlott a tüntetés. A Vlagyimir Putyin orosz elnök politikájának egyik legkomolyabb bírálójaként ismert ellenzéki politikust 2015. február 27-én lőtték le Moszkva központjában.