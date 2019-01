Változtatásokat tervez a kormány a fogyasztóvédelemben

Az ellenőrzött üzletekben elsősorban általános kereskedelmi előírásokkal kapcsolatos problémák voltak: az ártájékoztatást, a vásárlókat informáló feliratok alaposságát, illetve a vásárlók könyvének meglétét is ellenőrizte a hatóság – tájékoztatott a helyettes államtitkár. A jótállási és szavatossági ügyeket is vizsgálta a fogyasztóvédelem. Utóbbi érdekében 1115 üzletet vizsgáltak próbavásárlással a hivatal munkatársai, az esetek 45 százalékában tártak fel valamilyen problémát.

– jelentette ki, hozzátéve: társadalmi egyeztetést követően módosítanak a releváns jogszabályokon.

A webáruházakat is vizsgálta a fogyasztóvédelmi hatóság, több mint 1700 ilyen vállalkozást ellenőriztek. A jogsértések aránya negyedére csökkent a korábbi ellenőrzésekhez képest – emelte ki Keszthelyi Nikoletta.

Egyre jelentősebb ellenőrzési terület a repülés

A hatóság ellenőrzési és vizsgálati programjában idén is kiemelt terület az online kereskedelem és az árubemutatók, de figyelnek a biztonságra is, így a kaland-, aqua- és vidámparkokat is felügyelik, illetve a nyári táborokban is megjelennek a hivatal munkatársai. Ellenőrzik 2019-ben is a vegyipari és műszaki laboratóriumi termékvizsgálatokat, ezek érintik a gyerekjátékokat és -gondozási eszközöket, a kozmetikumokat és számos műszaki cikket, valamint a tanszereket. Megjelenik ellenőrzési terület a légi közlekedés kapcsán is – tájékoztatott a helyettes államtitkár.