Egy nyári nap vízfogyasztásának hatszorosát is elpazarolják a gondatlanok télen

Lehetőségeink szerint próbáljuk hőszigetelni vízóráinkat - hívja fel a figyelmet a Fővárosi Vízművek. Mint László István üzemirányítási csoportvezető az InfoRádiónak elmondta, a vízművek honlapján található egy kis videó arról, hogy ezt miként célszerű megtenni.

Az olcsó módszerek közül

hatékony lehet az avar vagy papírgalacsinok nejlonzsákba csomagolása és ráhelyezése az aknán belül vízórára.

A hétvégi házakban - mint kiemelte - vannak úgynevezett fagyelzáról csapok, ezek segítségével víz- és légmentessé lehet tenni a vízvezetékrendszert.

A tél távozása után egy helytelenül víztelenített hétvégi ház nemcsak sok bosszúságot okoz a szakember szerint, hanem bizony sok pénzbe is kerül a fagykár elhárítása a csőben jéggé vált víz munkája miatt: ilyen esetekben

mindig a tulajdonost terheli anyagi felelősség.

"A tavalyi év igen kritikus volt ebből a szempontból. Januárban érkezett egy igen gyors és intenzív lehűlés, és még márciusban is az elfagyott vízórákat cserélték a kollégák" - idézte fel László István, aki szerint nem is a darabszám a legtöbbet mondó adat:

több mint 3 millió köbméter víz folyt el a törött órákon, ami egy meleg nyári nap fogyasztásának hatszorosa.

Mint arról korábban a Délmagyar cikke alapján az Infostrat is beszámolt, a fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti. A sérült aknafedlapot érdemes kicserélni, illetve pléddel, hungarocell- vagy kartondobozdarabokkal szigetelni. A tél folyamán többször is ellenőrizzük, nincs-e víz az aknában, sértetlen-e a mérőóra, és a fedél is jól záródjon.

Évente országosan több tízezer mérő fagy szét, sok millió liter víz folyik el, és ez mind megelőzhető lenne.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt