Nem lesz újabb munkaszüneti nap

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely hozzátette, megértést kér az ügyben. Korábban az MSZP és a Párbeszéd kezdeményezte, hogy nyilvánítsák december 24-ét is munkaszüneti nappá.

A javaslat nem most vetődött fel először, a december 24-ike munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazási kezdeményezést Bíró Zoltán magánemberként nyújtotta be még tavaly ősszel. A kezdeményezéshez a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) is csatlakozott, októberben pedig el is kezdték gyűjteni az aláírásokat a népszavazási kezdeményezéshez, de a népszavazás kiírásához szükséges 200 ezer aláírás helyett végül csak 66 ezer jött össze tavaly november végéig.

Nyitókép: Pixabay