Nemes Jeles László Napszállta című alkotása kapta a kritikusok díját a Velencei filmfesztiválon - a nap hírei

Nemes Jeles László Napszállta című alkotásának ítélte a legjobb film díját a nemzetközi filmkritikusok szövetsége, a FIPRESCI zsűrije a Velencei filmfesztiválon. A rendezvény, melynek versenyprogramjában 24 év után először kapott meghívást magyar alkotás, szombat este zárul a díjátadóval. Az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmjében nagyrészt azokkal az alkotókkal és szakemberekkel dolgozott, akikkel a Saul fiát is készítette.

Magyarország számára továbbra is fontos az euróövezet kiegyensúlyozott működése - jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály az Eurogroup bécsi kibővített ülése után kiadott közleményében hangsúlyozza: Magyarország kezdettől fogva támogatta a bankunió kialakítását, beleértve a kapcsolódó védőhálókat is. Az eurózóna pénzügyminisztereinek kibővített tanácskozásán a résztvevők megvitatták az Európai Stabilitási Mechanizmusban létrehozandó közös védőháló bevezetésének lehetőségét.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek nemzetközi presztízsű intézménnyé kell válnia. Gulyás Gergely az intézmény tanévnyitó ünnepségén hangsúlyozta: az intézmény korszakhatárhoz érkezett azzal, hogy a megalapítás 6 éves időszaka lezárult. Úgy vélte: az egyetem eredményességét bizonyítja, hogy a bejutáshoz szükséges ponthatárok az elmúlt években emelkedtek, és egyre többen jelölik meg első helyen az intézmény képzéseit.

Példaként állította az egyetemek számára az Állatorvostudományi Egyetem működését az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László az intézmény tanévnyitó ünnepségén azt mondta: a létesítmény tavaly 1,5 milliárd forintot fordíthatott kutatás-fejlesztésre. Zsigó Róbert, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár arról beszélt, hogy átértékelődött az állatorvosok és az állatorvoslás szerepe az elmúlt évtizedekben.

Több új kart, új szakokat és új campust is tervez a tavaly októberben az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség fenntartásába került és Milton Friedman nevét felvevő korábbi Zsigmond Király Egyetem. Az intézmény tanévnyitója alkalmából Köves Slomó, a hitközség vezető rabbija elmondta: a jelenlegi szakokat megtartva részben átstrukturálják a képzést, elindítják a pedagógusképzést és lesz hittudományi kar is. Az egyetem egy VIII. kerületi campussal is bővülni fog.

A baromfiágazatnak fel kell készülnie az uniós támogatások csökkenésére - jelentette ki az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a Libatenyésztők Szakmai Konferenciáján. Farkas Sándor úgy vélte: 10-12 százalék körüli visszaesés várható, de az erről szóló tárgyalások még nem fejeződtek be. Beszélt arról is, hogy az export az első fél éves adatok alapján jelentős növekedésnek indult, és a lúdállomány létszáma meghaladta a 3 milliót.

Egyértelművé tenné a várandósgondozásról szóló rendeletet az alapvető jogok biztosa. Székely László szerint a többi között pontosítani kell, hogy mely szűrő- és laboratóriumi vizsgálatok legyenek kötelezőek. Az ombudsman felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy fontolja meg az alapellátási törvény pontosítását, valamint a védőnői szakfelügyeleti iránymutatás megfelelő kiegészítését. Az ombudsman egy civil jogvédő szervezet kérésére foglalkozott a várandósgondozással összefüggő jogértelmezési és jogalkalmazási problémákkal.

Nagy Csongor Zsolt színművész, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának tagja kapta a Kaszás Attila-díjat. Az elismerést az országos színházi évadnyitó gála részeként adták át a tatabányai Jászai Mari Színházban. A díj a magyar nyelven játszó színművészek szakmai és emberi elismerése, valamint Kaszás Attila színész szellemi hagyatékának ápolását szolgálja.

Fokozná az együttműködést Berlin és Párizs között a német kancellár és a francia elnök. Angela Merkel Marseille-ben, tárgyalt Emmanuel Macron francia államfővel. A német kancellár a jövő májusi európai parlamenti választásokra utalva a megoldandó feladatok között említette a migrációt, valamint a valutaunió továbbfejlesztését. Emmanuel Macron a következő hónapok egyik legnagyobb közös európai feladatának szintén a migrációs kérdést jelölte meg.

Vizsgálat folyik Matteo Salvini belügyminiszter ellen - erősítette meg a palermói ügyészség. A vádhatóság szerint a tárcavezető tíz napon át nem engedélyezte, hogy több mint száz illegális bevándorló partra szálljon Olaszországban. Augusztus 25-én Agrigento város egyik ügyésze indított eljárást Matteo Salvini és a kormánya ellen emberrablás, hivatali hatalommal való visszaélés és jogcím nélküli fogva tartás címén.

Eredmény nélkül ért véget Teheránban az ellenzéket támogató török, valamint a Bassár el-Aszad elnök kormányát segítő iráni és orosz elnök tanácskozása. A tárgyalófeleknek nem sikerült közös álláspontot kialakítaniuk a szíriai kormányerők várható idlíbi offenzívája ügyében. Recep Tayyip Erdogan török elnök tűzszünetet sürgetett Idlíb tartományban, Vlagyimir Putyin orosz és Haszan Róháni iráni elnök azonban elutasította a felvetést.