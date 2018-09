Maruzsa Zoltán: nem kormányzati dokumentum a Nemzeti Alaptanterv

Ma több pedagógus van, mint néhány éve, miközben a gyermeklétszám csökkent – mondta Maruzsa Zoltán, hozzátéve: vannak olyan tankerületek, ahol egyáltalán nincs hiány, máshol pedig több pedagógus is hiányzik. Nyár után általában megnő az álláshirdetések száma, hiszen a szakmában legtöbben ekkor váltanak. Ezek egy része olyan, hogy ha jelentkeznek rá, betöltik, de meg tudják oldani helyettesítéssel, túlórával is – tette hozzá az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára.

A következő években sokan mennek nyugdíjba a pedagóguskarból – hangsúlyozta Maruzsa Zoltán. A pályán sok a nő, aki 40 év szolgálati jogviszonnyal, 60-as éveiben befejezheti pályafutását. A korfa is kedvezőtlen, hiszen a tanárok fele 50 év feletti – emelte ki. Ez az arány egyébként az OECD-átlagnak megfelelő.

Az elmúlt években ugyanakkor nőtt a pedagógusszakokra jelentkező diákok száma – jegyezte meg a helyettes államtitkár. Idén is a harmadik legnépszerűbb képzési terület volt, 10 ezren jelentkeztek, akárcsak tavaly, ebből több mint 6 ezret iskoláztak be.

Idén 315 milliárd forinttal többet fordít az állam pedagógusbérekre, mint öt évvel ezelőtt

– mondta Maruzsa Zoltán, aki szerint szinte mindegy, hogy ez a bérmennyiség milyen struktúrában kerül a pedagógusokhoz. „A minősítések révén is folyamatos a haladás, jelenleg a 170 ezer kollégából 76 ezer az, aki még nem minősített” – fogalmazott. A besorolás emelése automatikus béremelést is jelent. A helyettes államtitkár hozzátette: a pedagógusminősítési rendszer mára flottul működik, ám vannak területek, ahol további beavatkozások szükségesek; példaként a pályakezdő pedagógusok fizetésének rendezését említette, akár ösztöndíjrendszerben is.

Már késésben vagyunk A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint segíthet a pályakezdő pedagógusok bérének rendezése, ám a tanári fizetéseket közelíteni kellene a diplomás bérekhez. Horváth Péter szerint enélkül kevesebben jelentkeznek majd tanárnak, és sok pályaelhagyó lesz. A szervezet vezetője szerint a nyugdíjas, de dolgozni vágyó kollégákra is szükség lehet. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Szabó Zsuzsa szerint kiüresedtek a 2013-as életpályamodellben felvázolt bérek. Hangsúlyozta: a tanári fizetéseket a minimálbérhez kell igazítani. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Szűcs Tamás arról beszélt, hogy a médiában keringő, több ezer fős tanárhiányban még nincsenek benne az egyházi és az alapítványi iskolákból hiányzó pedagógusok. Kiemelte: a jelenlegi számok csak a tendencia elejét mutatják, 5-6 év múlva a Ratkó-generáció hölgytagjait eléri a nyugdíjaztatási boom, majd a férfiakon a sor. Már akkor is késésben van a rendszer, ha most válna vonzóvá sokak számára a szakma.

Nem kormányzati dokumentum a Nemzeti Alaptanterv

Maruzsa Zoltán a Nemzeti Alaptanterv egyéves előkészítés után megszületett tervezetéről is beszélt. A dokumentumot hamarosan társadalmi vitára bocsátják.

Nem kormányzati dokumentum készült, a szakmai anyagot a tudomány emberei állították össze

– hangsúlyozta Maruzsa Zoltán. A tervezetet szeptember 30-ig bárki véleményezheti. A helyettes államtitkár szerint ennyi idő elég arra, hogy valaki a saját szakterületét áttekintse, és elküldje meglátásait.

Maruzsa Zoltán beszélt a teljes tankönyvellátás ingyenessé tételéről is. Erről még nincs döntés, de már ebben a kormányzati ciklusban megvalósulhat, mert megteremthetők az anyagi feltételek. A helyettes államtitkár szerint a kormány a családok terhein könnyítene azzal, ha nemcsak rászorultsági alapon biztosítaná az ingyenes tankönyveket.

A családok összesen hatmilliárd forint költségtől mentesültek,

köszönhetően az 1-9. évfolyamig biztosított, minden diákot érintő ingyenességnek, illetve a későbbi, rászorultsági alapon járó támogatásnak. Az államtitkár szerint a modell sikeres, a tankönyv-előállítás központosításával pedig sikerült az árakat mintegy 40 százalékkal mérsékelni.

Maruzsa Zoltán hozzátette: az intézmények csaknem háromezernégyszázféle tankönyvből választhattak. A helyettes államtitkár a kormány felelősségének nevezte, hogy a diákok időben megkapják a jó minőségű tankönyveket.

Nyitókép: Kovács Tamás (MTI)