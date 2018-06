Politikus toplista: ők a legnépszerűbbek

Az ellenzéknél jelentős visszaesés következett be, főleg az LMP-s politikusok körében. Szél Bernadett 39-ről 25-re, Hadházy Ákos 34-ről 26-ra esett vissza – írja a HVG-re hivatkozva a 24.hu. Az MSZP-Párbeszéd politikusainak támogatása közepesen esett vissza: Karácsony Gergelyé 42-ről 35-re, Szabó Tímeáé 34-ről 28-ra, Kunhalmi Ágnesé 32-ről 28-ra. Jól szerepeltek viszont a DK-sok és Fekete-Győr András is. A Jobbik Vona Gábor visszavonulásával elveszítette legnépszerűbb politikusát, Dúró Dóra távozásával pedig a második legkedveltebbet is.

A kutatásból is látszik, hogy

a választók ugyan csalódtak az ellenzéki pártokban, de nem egyforma mértékben hibáztatják őket.

Top 10