Átadta megbízólevelét az Egyesült Államok új magyarországi nagykövete

David B. Cornstein New York-i milliárdos üzletember - akinek nagyanyja magyar születésű -, korábban a kormányzati szférában és jótékonysági szervezetekben is vállalt szerepet. Tevékenykedett New York Állam Olimpiai Bizottságának elnökeként, a Battery Park városi tanácsának tagjaként, valamint egy kemoterápiás kezelésekre szakosodott és egy cukorbetegekkel foglalkozó alapítvány is az év emberének választotta.

Áder János köztársasági elnök (j) és David B. Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok új budapesti nagykövete beszélget a a Sándor-palota teraszánMTI Fotó: Kovács Tamás

Kinevezése előtti szenátusi meghallgatásán az amerikai-magyar kapcsolatok erősítését, az amerikai gazdasági érdekek érvényesülését, a demokratikus értékek előmozdítását, valamint az antiszemitizmus visszaszorítását nevezte céljainak.

Az amerikai nagykövet előtt Virginia Hesse, a Ghánai Köztársaság, valamint Anunciada Fernández de Córdova y Alonso Viguera, Spanyolország új magyarországi nagykövete is átadta megbízólevelét a köztársasági elnöknek.