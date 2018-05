Élen állunk egy lesújtó listán - A magyar gyerekek fogai a legrosszabbak Európában

A legutóbbi országos felmérés szerint Magyarországon a felnőtt lakosság 8 százaléka teljesen fogatlan, de az átlag magyarnak is 10 hiányzó foga van. Az Egészséges Íny Napjához kapcsolódva Hermann Péter, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese, a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának elnöke beszélt a részletekről.

Hermann Péter, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese az InfoRádióban elmondta, hogy a Semmelweis Egyetem országos reprezentatív felmérése lesújtó eredményeket mutatott a hazai felnőtt lakosság szájüregi egészségi állapotáról.

Egy átlagos felnőttnek 10 hiányzó foga van, amiből csak négy fogat pótoltak - mondta Hermann Péter.

"A szuvas, és tömött fogak száma átlagosan relatíve alacsony, de ennek az az oka, hogy nagyon magas a hiányzó fogak száma, ami azt jelenti, hogy

csak akkor keresik fel a fogorvost a páciensek, amikor már a fog eltávolítása lehet a terápia"

- hangsúlyozta a rektorhelyettes. Hozzátette azt is, hogy Magyarország vezet a szájüregi rák okozta halál tekintetében Európában. Hermann Péter elmondta, hogy a vizsgálatok során külön hangsúlyt fektettek arra, hogy az éptől eltérő, valami gyanúsat találnak-e.

"A megvizsgáltak 11%-ban volt valamilyen eltérés. A felnőtt lakosságnak nyolc százaléka teljesen fogatlan" - mondta a drámai adatot Hermann Péter.

A gyermekeknél is súlyos a probléma

Az európai Fogorvosok Szövetségének adatai szerint a magyar 12 évesek fogazata a legrosszabb európai összehasonlításban. A legfiatalabb felnőttek, a 19 évesek körében átlagosan már több mit öt fog hiányzik. Mi lehet az aggasztó adat hátterében?

"A fogorvoshoz járási szokások gyakoriságát néztük a felmérésben.

A megvizsgáltak kétharmada úgy válaszolt, hogy csak panasz esetén megy fogorvoshoz. 12%-uk pedig öt éve nem volt fogorvosnál.

A legérdekesebb adat a felsőfokú végzettségűek körében volt: három százalék büszkén be is vallotta, hogy egyáltalán nem most fogat" - summázta Hermann Péter.