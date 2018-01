Erdő Péter hangsúlyozta, hogy ezúttal van külön témája is a vasárnap kezdődött ökumenikus imahétnek. Ez az első alkalom, hogy már az első napon sajátosan is megemlékezünk az üldözött keresztényekről, bármilyen felekezethez is tartozzanak és bármilyen üldöztetés vagy hátrányos megkülönböztetés is éri őket - mondta az InfoRádióban.

"A vértanúság ökumenizmusa fontos jele korunknak"

- hangsúlyozta Erdő Péter, kifejtve, hogy ezekben az országokban, ahol a keresztényeket üldözik, nem kérdezik, hogy pontosan milyen felekezethez tartoznak. Azért kell szenvedniük vagy meghalniuk, mert keresztények.

A római katolikus egyházi vezető szerint az imádság jelenti az egyik közös alapot a keresztény egyházak között.

Katolikus, protestáns, ortodox, anglikán és más közösségekben is tartanak most az imahetek. "Általában az a jellemző, hogy mi tudunk együtt imádkozni.

A keresztény felekezeteknek nagyon sok közös értéke, közös meggyőződése van.

Mindannyian Jézus Krisztus tanítványainak valljuk magunkat, ő általa a Szentlélekben az Atyához imádkozunk. Tehát ugyanahhoz a személyhez imádkozunk, ugyanannak a mesternek a tanítványaiként".

Erdő Péter megjegyezte, hogy az imahét feladata egymás megismerése, a helyi közösségek építése. "Közös imádságokra kerül sor, látogatásokra. A lelkészek találkozóját is jelenti és a hívek is meglátogatják egymás centrumát ilyenkor" - sorolta Erdő Péter.

Erdő Péter hozzátette, hogy a hitbeli egységhez is közeledtek a keresztény világegyházak az elmúlt időszakban.

