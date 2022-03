Börtönbüntetésre ítélték a körtéri ellenzéki gyűlésen garázdálkodó férfit

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség – gyorsított eljárásban – bíróság elé állított egy 62 éves férfit, aki egy idén januárban megrendezett sajtótájékoztatón, a szónoklatot tartó politikust hangosan szidalmazta, a gyűlésen résztvevőket lökdöste, majd egy táblába is belerúgott és a sajtó egyik munkatársát is üldözőbe vette – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség. Az esetről annak idején az Infostart is beszámolt.

2022. január 14-én délelőtt Újbudán, a Móricz Zsigmond körtéren, közügyekben történő véleménynyilvánítás céljából több országgyűlési képviselő és más politikus gyűlést, sajtótájékoztatót tartott. A vádlott a szónoklatot tartó politikus közelébe ment, őt hangosan szidalmazta, az ott állókat pedig lökdöste és kiabált. A biztonsági feladatokat ellátó személyek igyekeztek a vádlottat a helyszínről elterelni, de ellenállt és tovább lökdösődött.

Ezután a férfi az őt a gyűlés elhagyására felszólító egyik önkormányzati képviselőt leköpte, majd az egyik biztonsági személyt is megpróbálta megütni, megrúgni.

Amikor a biztonsági személyzet a gyűléstől távolabb terelte, akkor belerúgott az egyik politikus fényképével ellátott táblába, majd a sajtó egyik, őt lefényképező munkatársát üldözőbe vette, miközben szidalmazta.

A vádlott garázda cselekményének a helyszínre kiérkező rendőrök vetettek véget.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága a szükséges bizonyítékokat beszerezte, ennek eredményeként a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a férfit gyorsított eljárásban állította bíróság elé.

A tárgyaláson lefolytatott bizonyítás alapján a Budai Központi Kerületi Bíróság a férfit váddal egyezően, gyűlésen elkövetett garázdaság bűntette miatt bűnösnek mondta ki, egyúttal egy korábbi, másik ügy (közveszéllyel fenyegetés) miatti próbára bocsátást is megszüntetett, és emiatt is büntetést szabott ki. Így a bíróság a két bűncselekmény miatt

a vádlottat 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.

A bíróság emellett a próbaidő tartamára elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét, egyúttal előírta, hogy politikai okból meghirdetett nyilvános rendezvényeket, gyűléseket nem látogathat, valamint agressziót helyettesítő foglalkozáson kell részt vennie.

Az ítélet jogerős.

