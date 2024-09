Hihetetlen magánlégierő gazdája lett egy amerikai vállalkozó

Ez lehet a világ legfejlettebb privát légiereje, nagyobb, mint néhány államé, mivel Don Kirlin gépei továbbra is repülnek – említi meg a vele készült beszélgetésben a The War Zone (TWZ) nevű haditechnikával és katonai hírekkel foglalkozó portál.

Az üzletember nem aprózta el a bevásárlást:

46 F/A-18 Hornetet vett az Ausztrál Királyi Légierőtől, ami világszerte sokkolta a katonai pilótákat,

és vitákat váltott ki, hogy milyen következményei lehetnek, ha egy magánszemély birtokol ilyen hatalmas gépparkot.

Don Kirlin: The Man Who Owns The World’s Most Advanced Private Air Forcehttps://t.co/xuG8ChSjgT — Fighter jets World (@FJW_Aviation) August 24, 2023

Kirlin volt az Egyesült Államokban az első, aki külföldi gyártású katonai gépet importált – egy cseh L-39 Albatrosst 1994-ben –, majd szintén első volt abban, hogy egy MIG-29 Fulcrum tulajdonosa lett.

Emellett a drogbandák elleni háborúkból ismert Alkohol, Dohány és Lőfegyverhatóság, az ATF nyolc különböző engedélyével rendelkezik, amelyekkel a kezében különböző gépágyúk és a hozzájuk tartozó lőszer tulajdonosa.

They’re part of many advanced jets that Don Kirlin, Naval Aviator and airline pilot, and Founder of Air USA at Quincy, has managed to amass. These include many L-39s, L-59s and MiG 21s. And now FA/18 Hornets! It’s said he has the “World’s most advanced private air force”. 2/6 pic.twitter.com/9LJGPEYvFI — GEOAvia (@bclemens) October 28, 2023

Kirlin legújabb vállalkozása szorosan a katonai repüléshez kötődik. Cége, a Air USA vette meg az általában csak katonai erők által használt Horneteket. Az Air USA egy úttörő védelmi vállalkozás, amely úgynevezett „ellenséges légi szolgáltatásokat” nyújt az Egyesült Államok hadseregének és a szövetségeseknek.

Mi az ellenséges légiszolgáltatás?

A tevékenység ellenséges repülőgépek szimulálását foglalja magában a kiképzési gyakorlatok során, így a vadászpilóták valósághű harci élményt szerezhetnek.

Az F/A-18 Hornetek beszerzése jelentősen növeli az Air USA képességeit és a vállalatot kulcsfontosságú szereplővé teszi az egyre fontosabbá váló „ellenséges” légi kiképzési ágazatban.

Tactical Air is very proud and excited to have been chosen by the USAF to provide Adversary Support for the F-15s at Kingsley Field Air National Guard Base in Klamath Falls, OR. with our newly purpose-built F-5 AT (Advanced Tiger) fighter aircraft. pic.twitter.com/qgZD09W0jh — Tactical Air Support (@TacticalAirUS) August 3, 2020

Kirlin a 2000-es évek elején azzal kezdte, hogy együttműködött az Airborne Tactical Advantage Company-vel, az ATAC-kal (a cég nevének jelentése: légi taktikai fölény). Az ATAC szállított az amerikai haditengerészetnek gyorsan mozgó, sugárhajtású célpontokat és úgynevezett elektronikus hadviselési kapszulákkal felszerelt ellenfeleket.

Ezek a gyakorlás során az ellenséges cirkálórakétáktól kezdve a vadászgépekig mindent szimuláltak

a haditengerészet és a tengerészet vadászgépei és felszíni harci repülőgépei számára.

A csillagos ég a határ

A most beszerzett Hornet egy többfeladatú harci repülőgép, amely különböző bevetésekre is alkalmazható – például a légi fölény megteremtésére és a földi célpontok elleni támadásokra.

Kirlin számára egy ilyen flotta birtoklása azt jelenti, hogy olyan szintű kiképzési csomagokat tud nyújtani, amelyekre egyetlen más magáncég sem képes. Úgy tűnik azonban, hogy eme cég számára a határ a csillagos ég: az amerikai légierő ugyanis monstre ellenséges légi támogatási tender kiírására készül, így az Air USA még tovább növekedhet.

Kirlin ausztráliai bevásárló körútja előtt Kanada vett 25 működőképes Hornetet a déli kontinensről, míg az amerikai vállalkozó besöpörte a maradékot. (Az ausztrálok modern F-35A harci gépekre cserélik őket).

Komplett légi századai lesznek

Az üzlet részeként Kirlin rátette a kezét az összes fennmaradó F/A-18-as alkatrészre és tesztfelszerelésre, ami egyedül több mint egymilliárd dollárt ér. Ezek segítenek majd neki, hogy a 36 működőképes gép mellett „hadrendbe” állítsa azt a tízet is, amely ma már nem repül.

Ezzel az Air USA-nek három, teljesen felszerelt légiszázada lesz,

és az Egyesült Államok több légibázisán tudnak majd szimulált ellenséges célpontokként repülni a pilóták kiképzése során.

A TWZ azt is megjegyzi, hogy az ausztrálok sok pénzt költöttek Hornetjeik modernizálására. A gépek egyik legfontosabb eszköze az Elta EL-L/8222 elektronikus hadviselési modul. Ezek az izraeli tervezésű „podok” a moduláris önvédelmi zavarórendszerek világszínvonalát képviselik és a Pentagon saját úgynevezett agresszorflottáján, valamint a világ különböző országai által a frontvonalban lévő repülőgépeken is használják őket. A rendszer olyan erős, hogy még a rendkívül elavult repülőgépeket is félelmetes és halálos légi fenyegetéssé képes változtatni, különösen, ha egyedi taktikát alkalmazva irányítják a gépet.

Alvállalkozóként olcsóbb, mint a Pentagon

Kirlin elmondta, hogy megnézte az összes repülőgépet, amelyet versenytársai, az ATAC és a Draken USA vásároltak, különösen a spanyol és francia Mirage F-1-eseket és a dél-afrikai Atlas Cheetah-kat, de nem kért belőlük. Azt mondja, ő szeret üzemelő és nem éveken át hangárban őrzött gépeket vásárolni.

Most is így jutott egy, „a dobozból azonnal kivehető légierőhöz”. A Horneteken és más gépeken kívül cége még hat L-39 és 10 Hawk típusú repülő, továbbá négy, vadonatúj állapotú MIG-29-es birtokosa, valamint van néhány légcsavaros tanulógépe is.

Vállalatának azt teremt piacot, hogy a Pentagon óránként 20 ezer dollárba kerülő saját eszközeinél jóval olcsóbban tud nappali és éjszakai viszonyokra is célpontokat kínálni,

hogy a gyakorlatozók „háromdimenziós légtér” alatt tudjanak harci kiképzést kapni és légicsapásokat kérni ellenséges célpontokra.

A változatosság gyönyörködtet

Kirlin azt mondja, rájött, hogy az ügyfelek szeretik, ha válogathatnak a lehetőségek között és ő ezt akarja kínálni, sokféle géppel. Az ehhez való tapasztalatot a világ legnagyobb ejtőernyős fesztiváljának, a World Freefall Conventionnek a megrendezésével tanulta meg. Az üzletember elmondta, hogy egy korábbi fesztiválon 5400 ejtőernyős 70 ezer ugrást hajtott végre mindössze 10 nap alatt.

Sok ernyősnek elege volt a régi repülőkből, valamilyen „egzotikus platformot” akartak, hogy fokozzák az élményt. A 17 éve megrendezett esemény szervezése során Kirlin végül a II. világháborús bombázóktól kezdve a magasan repülő 727-esig mindent felkínált, hogy segítsen kielégíteni a résztvevők igényeit.

Jó az, ha magánszemélynek van légiflottája?

Viszont annak következményei, hogy egy magánszemély ilyen fejlett katonai eszközöket birtokol, mélyrehatóak. Hagyományosan az Air USA birtokában lévő repülőgépek kizárólag a nemzeti katonai erők irányítása alatt állnak és szigorú szabályok vonatkoznak a használatukra. Az, hogy Kirlin birtokol ilyen a repülőgépekneket, kérdéseket vet fel a katonai kiképzésben részt vevő magánvállalkozók szerepéről és az ilyen komoly katonai eszközök privát kezekbe kerülésével összefüggő kockázatokról.