Amerikai fegyversegély: kis része azonnal, a többi csak évek múlva kerül Kijevhez

Hírek szerint az Ukrajnának szánt, de a kongresszusi patthelyzet miatt parkoló fegyverek szállításra készen várták az április közepén tartott képviselőházi szavazást, amely végül zöld utat adott Kijev további amerikai támogatásának, mivel a Szenátust a segélyért kampányoló Joe Biden elnök demokratái uralják és maga az elnök gyorsan aláírta a törvényt a két igen után.

Nyugati és ukrán illetékesek szerint egyes készletek már lengyelországi és más európai raktárakban voltak, hogy gyorsan át tudják adni őket az ukránoknak.

Valószínűtlen azonban, hogy az amerikai katonai segély javítja Kijev helyzetét a fronton

– és ezt a Financial Times szerint ukrán illetékesek, katonák és katonai elemzők mondják. Az oroszok ugyanis fokozták támadásaikat az 1000 kilométeres front mentén és Avgyijivka környékén falvakat foglaltak el. Terveik között szerepel a Donbasz egyik magas pontja, Csasziv Jar város elfoglalása.

Ukraine War Frontline Changes Report - Day 792 (25 April 2024)



AVDIIVKA FRONT



According to Russian sources, Russian forces capture the northern part of Ocheretyne and broke towards Arkhanhelske.



Given how extended that line is, DPA do not expect this line to hold, as it would… pic.twitter.com/SQmxTkXiAD — Defense Politics Asia (@DefensePolitics) April 26, 2024

Közben videókon mutogattak egy értékes hadizsákmányt, egy amerikai Abrams-tankot – ezeket az eszközöket Ukrajna visszahívja a frontról, mivel a felderítő drónok miatt az értékes eszközök nem tudnak meglepetésszerűen támadni.

US military aid alone will not be enough to defeat Russia, MFA ?? Kuleba called on allies to build up military defense



No single package can stop the Russians. What will stop the Russians is the united front of all Ukraine and all its partners, the head of the Ministry of… pic.twitter.com/uhW45G3oMS — Ukraine War Now ✙ (@uarealitynow) April 25, 2024

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter elismerte: az amerikai katonai segély egyedül nem segít legyőzni Oroszországot.

Moszkva csapatai területet is nyertek a hét folyamán és az elemzők szerint egy nagyobb támadásra készülnek, az előtt, hogy Ukrajna fel tudná tölteni készleteit. A frontvonalra látogató FT-újságírónak az ukrán katonák azt mondták, hogy alig tudják tartani az állásaikat, és nem tudnak ugyanolyan erővel válaszolni, mint ahogy az oroszok támadnak.

Egy – talán a nem túl optimista megjegyzése miatt – a neve elhallgatását kérő ukrán illetékes azt mondta a brit lapnak, hogy

a várva-várt tüzérségi lövedékek, lőszer és légvédelmi eszközök „segítenek lelassítani az orosz előrenyomulást, de nem állítják le” azt.

Egy másik forrás szavaiból az is kiderült, hogy az ukránok a jövőben nem számítanak már olyan jelentős támogatásra, mint amit eddig kaptak.

„Ebben az évben ez lehet az utolsó ilyen nagy csomag. Sőt, elég nagy a valószínűsége, hogy a többi segélycsomag jóval kisebb lesz” – mondta egy volt ukrán tiszt, aki manapság katonai elemzőként dolgozik.

„Az amerikai segély egy évnyi időt ad nekünk és az Európai Uniónak”

– összegezte véleményét a Frontelligence Insight nevű elemző műhely.

Rob Lee, a Külpolitikai Kutatóintézet Eurázsia Programjának katonai elemzője és vezető kutatója azt mondta, hogy Oroszországnak – még az Ukrajnának adott új amerikai segély ellenére is – „tűzérségi előnye lesz, ha nem is olyan nagy”.

Az FT utolérte az orosz oldalon Ruszlan Puhovot, a Stratégiák és Technológiák Elemzési Központja, egy orosz védelmi kutatóintézet igazgatóját. Ő úgy véli: az, hogy a segélyből Ukrajna mennyit profitál, a leszállított fegyverek mennyiségétől függ. (Az amerikai törvény ugyanis csak a finanszírozási kereteket nyitja meg, arról nem rendelkezik, hogy milyen fegyvereket és azokból mennyit szállítsanak.)

„A sikeres kombinált műveletek, amelyeket harci gépekkel és légvédelemmel hajtanak végre, jelentősen csökkenthetik az orosz siklóbombás légi kampány hatékonyságát. Ha azonban Ukrajna nem veti be tömegesen a fontos rendszereket, akkor a segélynek nem lesz jelentős hatása a fronton” – mondta Puhov.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég elismerte, hogy az ukránoknak egy tüzérségi lövedékük jut minden tíz orosz lövedékre. Az arány most egy kissé javulni fog, de nem jön létre paritás – ismerték el az ukrán oldalon.

Aki másoknál jobban bizakodik, az Andrij Zagorodnyuk, a kijevi Védelmi Stratégiák kutatóközpont igazgatója, volt védelmi államtitkár. Szerinte az amerikai segély „elég lesz arra”, hogy megtörje Oroszország lendületét.

Amire a segély nem ad választ, a kijevi vezetés másik nagy dilemmája: a bevethető emberek száma.

„Az állomány létszáma lesz a fő tényező, ami meghatározza, hogyan alakul a háború 2025-ben”

– mondta a korábban idézett Rob Lee. Zelenszkij elnök ugyan aláírta a mozgósítási korhatárt 25 évre csökkentő törvényt, amivel feltölthetik a hadsereg sorait. Jelentések szerint azonban sokan nem akarnak bevonulni.

Az ukrán szolgálatok a héten tette közzé egy videót, amelyen azt látni, hogy egy férfi egy gumimatracon akart átjutni a Dnyepr-folyón Moldovába – a sorozás elől. Először egy drónnal komótosan lefilmezték, majd elfogták és a törvények szerint börtön vár rá (bár egyesek szerint a frontra küldhetik).

I suppose now for €4000 you can try to avoid conscription by swimming from Ukraine to Moldova on an inflatable mattress ?

The man is now detained and is expecting to be sent to the frontline pic.twitter.com/X9ZClNz2bB — Vladi ?????? (@joiedevivre789) April 24, 2024

Tudósítók szerint közben a beígért hadisegély első körben légvédelmi eszközökből és vállról indítható rakétákból állhat, amelyek egyrészt az infrastruktúrát a távolból támadó orosz bombázók és a front közelében repkedő harci gépek ellen lesznek bevethetők.

Az ukránok arra számítanak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek arra van szüksége, hogy a május 9-i győzelem napján valamit fel tudjon mutatni, és ezért parancsot adhatott a szétlőtt Bahmuttól 15 kilométerre fekvő város elfoglalására. Erről a magaslati pontról az oroszok ellenőrizni tudnák a vidéket, és előkészíteni a további előrenyomulást.

A The New York Times csütörtökön arról írt, hogy már napokon belül a harcmezőn lesznek az ukránok számára „életmentő” fegyverek. Sőt, a Pentagon titokban már Ukrajnába juttatott, 300 kilométeres hatótávolságú ATACMS, hosszabb hatótávolságú rakétákat, amelyekkel az ukránok a múlt héten egy krími repteret és egy oroszországi bázist támadtak.

Emellett az ukránok először HIMARS tüzérségi eszközökre, Javelin tankelhárító rakétákra, a világ nagy részén betiltott kazettás bombákra és harci járművekre számíthatnak a Washington által szerdán bejelentett azonnali, egymilliárd dolláros segélyprogram nyomán.

Az amerikaiak továbbra sem akarnak F-16-os harci gépeket adni Kijevnek, de az exportjog birtokosaként nem akadályozzák, hogy NATO-szövetségeseik ezt megtegyék.

Ami csak évek múlva jöhet

A Politico közben a pénteken bejelentett, hatmilliárd dolláros és az eddigi legnagyobb amerikai fegyverszállítási szerződés kapcsán azt írja, hogy ennek nyomán jut Kijev Patriot légvédelmi eszközökhöz, tüzérségi lövedékekhez, drónokhoz, drónelhárító fegyverekhez, harci gépekre szerelhető, levegő-levegő rakétákhoz.

Ami lehűti az ukránok reményeit: ezeket az eszközöket évek múlva kaphatják csak meg. Az ok: a pénzt az úgynevezett Ukrajna Biztonsági Segélyezése Kezdeményezés nevű program kezeli, amelyben a Pentagon új fegyverek legyártására ad megrendeléseket amerikai cégeknek, és nem a létező készletekből küld.

Egy cseh illetékes csütörtökön megerősítette: bevált Prága kezdeményezése, hogy európai pénzekből vásároljanak az unión kívüli országokból tüzérségi lövedékeket Ukrajnának.

US Defense Secretary Lloyd Austin announces $6 billion long-term military aid package for Ukraine, the largest to date https://t.co/5cd2DWghAb — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 26, 2024

Az első, 155 és 122 mm-es lőszerekből álló szállítmány júniusban érkezhet Ukrajnába.