Napfogyatkozás-elméletek: a világvégére "már megint" várni kell

Hétfőn több mint 31 millió ember nézte végig az észak-amerikai kontinensen a néhány percen át tartó – és különleges élményt jelentő – teljes napfogyatkozást.

Az emberek egy része azonban nemcsak azt akarta átélni, hogyan csendesedik el az élővilág, hűl le a levegő és köszönt be a sejtelmes félhomály, amikor a Hold eltakarja a napot.

Voltak olyanok, akik a Földön túl lezajlott eseményt szó szerint földöntúli dolognak állították be.

Köztük van a kongresszusi képviselőként ismert Majorie Taylor Greene (Donald Trump egyik lelkes támogatója), aki szerint a napfogyatkozás jel volt Istentől: Amerikának megbánást kell tanúsítania bűnei miatt.

Az égi jelenség és a közelmúltbeli New York-i földrengés -együtt – „erős jelek voltak... imádkozom, hogy országunk odafigyeljen”.

God is sending America strong signs to tell us to repent.



Earthquakes and eclipses and many more things to come.



I pray that our country listens. ? — Marjorie Taylor Greene ?? (@mtgreenee) April 5, 2024

Greene asszony azt nem részletezte, hogy Amerika mely bűneire utalt, de posztját 8 millió követő látta.

Az egykori Twitter, az X, amelyet manapság bírálnak, mert szélsőséges nézeteknek enged teret, éppenséggel megjegyzést fűzött... a bejegyzéshez, azzal, hogy a napfogyatkozások nem véletlenszerűen jönnek, hanem évszázadok óta előre kiszámítják az idejüket.

Marjorie Taylor Greene is suffering a total eclipse of the brain. pic.twitter.com/VPeBLWpd75 — Middle Age Riot (@middleageriot) April 8, 2024

Sötét erők készültek rossz dolgokra

Ami kapóra jön más elméletgyártóknak, például Alex Jonesnak, aki „mit terveztek a globalisták az azonnali napfogyatkozás idejére” címmel tartott online fórumot.

Vendége, a „téma szakértőjeként” bemutatott Andrew Meyer azt magyarázta, hogy a jelenség a zsidó naptár egy olyan napjára esik, amikor „új energiát lehet pumpálni az új évbe”.

Mint kifejtette, „a globalisták a gonoszt, a negatív energiát igyekeznek terjeszteni... mert ez az, amit learatnak”

– idézte szavait a Sky News.

? #AlexJonesShow ECLIPSE WATCH: World Exclusive Coverage & Revelations of the Celestial Event Globalists Want Kept Hidden!



TUNE INhttps://t.co/SL38u4bHZA — Alex Jones (@RealAlexJones) April 8, 2024

Már megint elszámolták a világvége dátumát

Voltak, akik ennél nagyobb bajt vizionáltak, azt, hogy a hétfői nap a világvége lesz és hogy az Illinois államban, Carbondale városban kezdődik.

Mivel erről az elképzelésről épp most tudósítunk, a világvége nagy valószínűséggel nem következett be – vagy legalábbis nem Illinois államból kiindulva, a hétfői napfogyatkozás idején.

Az ezt az elméletet felkapó influencerek azt állították, hogy a „totalitás útvonala” (azaz, ahol teljes napfogyatkozás látható), hat-nyolc olyan helyen halad át, amely a Nineveh nevet viseli.

Ez egy bibliai város neve is egyben és az elméletgyártók szerint mindennek vallási jelentősége is van.

JONAH/NINEVEH April 8th Solar Eclipse Bible Prophesy? What do you think ? pic.twitter.com/JFcTjzsJHt — Silva Tetro (@tetro_silva) April 1, 2024

Bár elszámolták magukat, de

az útvonal tényleg áthaladt két Nineveh nevű településen (ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy néhány amerikai kolóniát annak idején Európában üldözött vallási szekták alapítottak).

Visszatérve a mostani napfogyatkozásra, a kettőn kívül a többi Ninevehnek be kellett érnie egy részleges napfogyatkozással.

Keresztet formált a két útvonal

A szkeptikusok azonban ezzel még nem győztek, mert itt egy további teória: a mostani és a 2017-es esemény útvonalának kombinálásából egy kereszt jön ki és ennek a középpontja volt az Illinois-ban fekvő Carbondale – amit úgy is lehet fordítani, hogy az ottaniak hét éven belül két napfogyatkozást láthattak.

Elhangzott még, hogy „Amerika napokra sötétségbe borul” – hacsak ez nem valamiféle költői hasonlat volt a nemzet állapotáról.

Mások azt állították, hogy elfogy az élelem, leáll a telefon- és az áramszolgáltatás.

Social Media is buzzing about the path of the solar eclipse going over a bunch of towns named Nineveh a town named Rapture.



Listen - this has absolutely zero impact or bearing on biblical events or eschatology.



None. At all.



Folks - get your cues about the Bible from.........… pic.twitter.com/s8JTQrJ2Vt — Nate (@theolojesus) April 5, 2024

A következő, teljes napfogyatkozás 2026 augusztusában lesz látható Grönland, Izland, Spanyolország, Portugália és Oroszország felett. Vajon az ottani elméletgyártók mivel készülnek?