Olekszandr Szirszkij tábornokot február 8-án nevezte ki az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnokának Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután menesztette a népszerű, de a tavalyi ellentámadás kudarcáért felelőssé tett Valerij Zaluzsnij tábornokot.

Szirszkij életrajzában van néhány érdekes csavar. Orosz családban született – akkor még Alekszandrnak hívták – a vlagyimiri oblasztyban, és a vezető szovjet katonai akadémián végzett, Moszkvában.

???? The stepson of Ukraine's top General Syrsky has just visited the Russian Consulate in Sydney to say "Glory to Russia".



Sirsky's parents also live in a small town not far from Moscow. They are also great Russian patriots, who have a hard time coming to terms with the fact pic.twitter.com/TqTXTfUFAf