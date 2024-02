Giorgia Meloni keményen üzent a Stellantis autógigásznak

Amikor 2014-ben egyesült az olasz FIAT és az amerikai Chrysler, egy korszak zárult le. A detroiti cégnek jól jött a mentőöv, mert előtte csődvédelmet kért. Az olaszok tollvonása azonban pontot tett a Giovanni Agnelli által 1899-ben alapított torinói cég addigi életének végére, amely egykor az olasz GDP 4,4 százalékát adta.

Cars sold as an 'Italian jewel' must be made in Italy, PM tells Stellantis https://t.co/DqudS23t59 pic.twitter.com/Q7G3Y8EAWt

Ekkortól kezdett el halványulni a márka olasz identitása – a cég székhelyét Amszterdamba tették át és brit adófizető lett. A Crysler kocsikon pedig idővel kezdtek megjelenni az olasz dizájn vonásai.

A márka „globalizálása” azzal folytatódott, hogy 2021-ben a Fiat-Chrysler egyesült a francia Peugeot csoporttal és így

létrejött a világ negyedik legnagyobb autógyártója, a Stellantis,

amely alá olyan márkák tartoznak, mint a FIAT, az Alfa Romeo, a Citroen, a Dodge, a Jeep, a Maserati, Peugeot és Opel.

A dúsgazdag Agnelli család még mindig fontos játékos a cégben és 14,4 százalékos részesedése van benne. Örököse, John Elkann pedig a csoport vezetője.

Azt, hogy az olasz márkák egyre távolabbra kerülhetnek olasz gyökereiktől és az olasz dolgozóknak egyre kisebb részük lesz a gyártásban, a nacionalista húrokat is pengető Giorgia Meloni olasz miniszterelnök már nehezen tudja megemészteni.

Italy Wants to Lure New Major Carmaker in Blow to Stellantis. Prime Minister Giorgia Meloni’s government is aiming to attract a new major carmaker to Italy, a move aimed at pushing Stellantis NV to invest more in the country. https://t.co/zsegBzCTmQ