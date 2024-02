Tucker Carlson moszkvai látogatása lázban tartja a Nyugatot - videók

Először a Mash nevű orosz Telegram-csatorna kezdte híresztelni, hogy feltűnt Moszkvában Tucker Carlson, a Fox News egykori sztár műsorvezetője. A konzervatív médiaszemélyiség Donald Trump támogatója és az Ukrajnának nyújtott feltétlen amerikai támogatás ellenzője.

A Mash először arról számolt be, hogy látták az isztambuli reptéren, majd Moszkvában és hogy a Bolsoj színházban Hacsaturján Spartacus című balettjét nézte meg. Ekkor még a liberális Politico című oldal még kérdőjelesen ezt írta: „Carlson Moszkvában lehet Putyin miatt? A Kreml-párti tömeg reméli, igen”.

Később – legalábbis egy videó szerint – maga Carlson is megszólalt, ezzel megerősítve a hírt. Egy őt alulról mutató, az eredeti hangját nem felfedő és leszinkronizált videóban azt mondta, hogy „az emberekkel akart beszélni, körülnézni, megnézi, hogy mennek a dolgok, hogy van Oroszország... jól van” – mondta. Ami furcsa, nem mindig lehet kivenni az angol szöveget, de egy-egy mondatfoszlányában úgy tűnik, mintha idegen akcentussal beszélne angolul.

Amikor megkérdezték tőle, hogy készít-e interjút Putyinnal, azt mondta: „majd meglátjuk”.

