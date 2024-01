Ketten már biztos megmérkőznek az államfői posztért Szlovákiában – még egy hét maradt a jelölésre

Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök mandátuma június 15-én lejár, az államfő már tavaly bejelentette, nem indul újra a tisztségért. A szlovák elnökválasztáson kétféle módon lehet indulni. Elnökjelöltet legalább 15 parlamenti képviselő állíthat, a polgári jelölteknek pedig legalább 15 ezer választópolgár aláírását kell összegyűjteniük.

A második legnagyobb szlovák kormánypárt, a Hlas képviselői hétfő délután hivatalosan is leadták pártelnökük, Peter Pellegrini parlamenti elnök jelölését az államfői posztra. A Hlas 26 tagú frakciójának aláírásait iktatták a pozsonyi törvényhozás épületében. Hivatalosan ezzel Peter Pellegrini lett a második jelölt, aki harcba száll Szlovákia köztársasági elnökének székéért. Az első Ivan Korčok diplomata, volt külügyminiszter, aki múlt pénteken adta le a parlamentben az elnökjelöltségéhez szükséges aláírásokat tartalmazó íveket. Több mint 40 ezer aláírást gyűjtött össze a lakosoktól. A törvény értelmében a posztért olyan 40 évnél idősebb szlovák állampolgár indulhat, akinek Szlovákiában van az állandó lakhelye.

Mindkét jelölt – Peter Pellegrini és Ivan Korčok is – Besztercebányáról származik, és mindketten tapasztalt politikusnak számítanak. Ám míg Korčok a kormány ellensúlyaként tekint az elnöki posztra, addig Pellegrini együttműködésre törekszik. „Az elnöki posztra a kormány ellensúlyaként tekinteni téves szemlélet” – fogalmazott Peter Pellegrini, aki megválasztása esetén lemondana pártja, a Hlas elnöki posztjáról és a parlament házelnöki tisztségéről is.

Peter Pellegrinin és Ivan Korčokon kívül más jelölt még nem adta le a jelöléshez szükséges dokumentumokat. Erre január 31-ig van lehetőség. Indulási szándékát korábban Ján Kubiš, Robert Fico miniszterelnök egyik korábbi kormányának külügyminisztere is bejelentette már. Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke is gyűjti még az aláírásokat. A legkisebb kormánypárt elnöke annak ellenére is megméretteti magát, hogy Robert Fico kijelentette, pártja, a Smer ebben a kérdésben teljes mértékben Pellegrinit támogatja. A szlovákiai magyar párt, a Magyar Szövetség decemberi kongresszusán pedig arról döntött, hogy Forró Krisztián pártelnök lesz a párt saját köztársaságielnök-jelöltje.

Az elnökválasztási kampány már január 9-én elkezdődött. A jelölteknek ettől a naptól számítva minden kampányra fordított összeget egy transzparens számlán kell vezetniük, amelyet nyilvánosan is hozzáférhetővé kell tenni. A jelöltek a kampány során összesen legfeljebb félmillió eurót költhetnek el. A választás napja előtt 48 órával kampánycsend lép életbe. Az elnökválasztás első fordulója két hónap múlva, március 23-án, szombaton lesz. Az esetleges második fordulóra április 6-án kerül sor.