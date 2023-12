Itt a 9 legjobb „passzív-agresszív” karácsonyi ajándék listája

Hogyan kezeljük azt a zűrös személyt, akivel össze vagyunk zárva az ünnepek idején? Ezt a kissé cinikus kérdést tette fel a londoni Evening Standard a közelgő szeretet ünnepe alkalmából. Mint a cikk utal rá: az ajándékok gyakran számtalan jelentéssel bírnak és utalnak az ajándékozó és a megajándékozott viszonyára.

Igen, vannak olyanok, akik számára a karácsonyi ajándékozás a dominanciáról, manipulálásról, sőt talán még rosszabbról szól. Az ajándékozó ítélkezik az ajándékozott felett: mi hiányzik az életéből? Majd én megmondom! – üzeni fölényesen.

Természetesen mi nem támogatjuk ezt a magatartást és inkább azt javasoljuk: ha magunkra ismerünk, gondoljuk meg, mire jó a passzív-agresszív játszma. Inkább olyan dolgot ajándékozzunk, aminek a szerettünk örül, nem mi. Íme a lista:

1. Hi-tech vasaló

Ez egy passzív-agresszív klasszikus. Elegáns a dizájnja, tele van gombokkal és annyi funkcióval látták el, hogy még a Halálcsillagnak is dicséretére válna.

Mi a kísérőszöveg: „Figyelj, komoly kapcsolatban vagyunk. Te mindig panaszkodsz a vasaló miatt, hát tessék, itt egy drága upgrade, amire vágytál”.

Mi lehet a valódi üzenet: „Nem csinálsz túl sok dolgot a ház körül, de amit csinálsz, azt is rosszul. Szedd össze magad vagy keresd meg a házvezetőnőre való pénzt!”

Looking for a new steam iron? Here are some of the best irons of 2023! https://t.co/Pt4FoP46VL pic.twitter.com/ffCv1iyQXq — Polo & Tweed (@PoloandTweed) November 15, 2023

2. Fürdőköpeny

Itt álljunk meg egy pillanatra: egy márkásabb fürdőköpeny ajándékba, nem passzív-agresszív húzás. Ami viszont az, az például egy szupermarket műszálas ruhakollekciójából sebtében választott darab (ha két számmal nagyobb, még jobban üt). Egy ilyet valószínűleg egyszer viselnek, aztán ott lóg majd a fürdőszobafogason.

Mi a kísérőszöveg: „Állandóan fürdőköpenyben flangálsz. Tessék, itt vagy egy kicsit jobb vagy újabb! Hát nem szexi? Annyira jó, amikor lezserül lecsúszik a válladról...”

Mi lehet a valódi üzenet: „Figyelj, az émelygés kerülget a régi, foltos köpenyedtől, amiben a fél életedet éled! Mintha a boldogult nagyimat látnám. Ebben talán jobban nézel ki.”

Happened to me to see a thing like this when I lived in Glasgow. A young lady came out of Tesco with pink fluffy slippers and a pink bathrobe. Quite hard to forget. https://t.co/P1pdIDYJ99 — Cristina (@cristi_stark) January 3, 2022

3. Önfejlesztő könyv

Sokan érzik úgy, hogy „bárcsak felébredne a páromban a kreatív vállalkozó. Talán egy sikeres start-upot is összegründolhatna és végre egy normális házba költözhetnénk!” Az ehhez vezető, tízezer lépéses út pedig mivel kezdődik? Egy magát megvalósított guru könyvével.

Mi a kísérőszöveg: „Hiszek benned. És ez a könyv szabadjára engedi majd a képességeidet, megvalósíthatod a potenciálodat a munkában és az életben!”

Mi lehet a valódi üzenet: „Nem hiszek benned. A munkádban és az életben is lúzer vagy. Ha nem szeded össze magad és nem kezdesz el normális pénzt keresni, akkor egy idő után kifutok a világból!”

5 Books That Will Help You Become Your Best-Healed Self



1. The Mountain is You



Embraces your true potential by overcoming your inner obstacles and teaching you how to grow. pic.twitter.com/0vobZPwfUd — Blake Book Club ? (@blake_bookclub) June 15, 2023

4. Futócipő

Amit általában nem rendszeresen kocogó szeretteinknek ajándékozunk. Mert mi ez? Egy olyan ajándék, amit a futás nevű hobbinak eddig nem hódoló társ kap.

Mi a kísérőszöveg: „Pár hónapja mondtad, hogy szeretnél kondiba jönni, úgyhogy most itt a lehetőség ezzel a menő pár cipővel. Alapos voltam, megnéztem, hogy passzoljon a méret. Milyen jó, hogy fittek leszünk!”

Mi lehet a valódi üzenet: „Le vagy pukkadva és lusta vagy. Ha még egyszer végig kell néznem vasárnap reggel, ahogy kifordulsz az ágyból, akkor esküszöm, hogy elektromos sokkolóval hajtalak ki mozogni!”

Nike ZoomX Vista Grind Releasing With Thick Black Sole https://t.co/AyFhgYOH0o pic.twitter.com/u84B2X7nJL — Sneaker Bar Detroit (@SBDetroit) September 16, 2019

5. Bélflóra teszt

Hmm. Ilyet is lehet ajándékozni? A jól értesültek már tudják, amit a tudósok egy ideje mondanak. Egészségünkre jelentős mértékben hat a bélflóra összetétele. Igazán modern gondolkodású kortársaink „biohackerek”, akik különlegesen tudatos életmóddal és szérumokkal meg tudják fordítani az öregedés folyamatát. Tehát, ha valaki ilyet ad, az biztos a gondoskodás jele, nem?

Mi a kísérőszöveg: „Ezzel jobban értheted-érezheted a testedet és remélhetőleg egészségesebb, boldogabb és hosszabb életben lesz részed. Mert megérdemled!”

Mi lehet a valódi üzenet: „Figyelj, veled valami nagyon nincs rendben! És szájszagod is van!”

My custom prebiotics and probiotics from Viome based on my gut microbiome test results are in! Once again, Team Honnas is proudly sponsored by Viome. This is such a cool service and really takes health personalization to another level. Viome’s gut microbiome test identifies the… pic.twitter.com/hzRBcamzR1 — Kenny Honnas (@team_honnas) May 6, 2023

6. Valami a Boden-kollekcióból

Ha nem tudja, mi az a Boden, ne essen pánikba! Ez egy brit vicc, briteknek a brit újságtól. De mivel a britek mindig is trendformálók voltak a városi divatban, nem árt tudni: a Magyarországon is forgalmazott „otthonos, anyukás, kényelmes” márka darabjai vércikinek számítanak a brit fiatalok körében.

(Valószínűleg ezért népszerűek a lötyögős zakó-répa farmer-fehér edzőcipő kombinációt menőnek tartó amerikaiak körében.) Pedig a Johnnie Boden alapította cég büszke tartós minőségére és arra, hogy környezettudatos módon odafigyel a „fenntarthatóságra”. Érdekes módon azonban Katalin hercegnőnek is bejön a márka.

Mi a kísérőszöveg: „Ezzel a kényelmes kis ruházattal egyszerre érezheted magad komfortosan és divatosan a téli hónapokban”.

Mi lehet a valódi üzenet: „Tudod, már nem indul be tőled a fantáziám”.

Kate Middleton stuns in baby pink jumper from brand Boden

https://t.co/2defXFkDHZ — Bob For A Full Brexit (@boblister_poole) March 11, 2021

7. Adagolós tányér

Hogy mi? Ez egy olyan tányér, amiben kicsi elvásztófalak segítenek abban, hogy kiegyensúlyozott módon porciózzuk ki magunknak a szénhidrátot, fehérjét és a rostokat. (Régen ez krumpli, hús, savanyúság volt.) Mindebből talán kiviláglik, hogy étkezéstudatos párunkat lephetjük meg vele. Vagy azt, akit étkezéstudatossá akarunk tenni.

Mi a kísérőszöveg: „Fontos vagy nekem és így fontos az egészséged is. Szeretnék segíteni a fitness-céljaid elérésében!”

Mi lehet a valódi üzenet: „El vagy hízva. De tudod miért? Mert csak úgy tömöd magadba a pizzát, miközben a Survivort bámulod. Nem tudom, hogy élem túl másképp!”

I just received Lanjue 4Pcs Divided Dinner Plates, 9 inch Unbreakable Portion Control Divided Diet Plates Reusable Picnic Plates Microwave and Dishwasher Safe Dishes for Adult Children Kids - P from kodiakau via Throne. Thank you! https://t.co/qY2znsYg6P #Wishlist #Throne pic.twitter.com/Clu2R0xyUb — Pinttaa (@Pinttaaa) December 11, 2023

8. Vicces zoknik, vicces mintákkal

Ha az Ön párja (egy általában mogorva) férfi, akkor bizonyára megfordult a fejében az ötlet, hogy egy ilyen vicces ajándékkal csaljon mosolyt az arcára, hiszen ott bent, valahol mélyen, nála is egy meleg szív dobog.

Mi a kísérőszöveg: „Azt szeretem benned, hogy még mindig ott van benned a játékos kisfiú. Úgyhogy hordd ezt bátran és felejtsd el a bút, inkább emlékezz arra, milyen szórakoztató vagy!”

Mi lehet a valódi üzenet: „Valamikor tényleg szórakoztató voltál és élveztem a humorodat, de ez már a múlté. Te is csak olyan átlagpasi vagy, aki azt képzeli, hogy attól férfi, hogy a bika nézésével kiköveteli magának a tiszteletet. Remélem, ez a pár zokni segít pótolni, ami kiveszett belőled: a személyiséget.”

Was last minute white elephant shopping and couldn’t find a gift but what I did find was these cool ass socks. So here’s a thread of

✨BG3 characters as novelty socks. ✨

First off Karlach and Astarion pic.twitter.com/hfafWqFW6S — Skulliosis.bsky.social (@Skullios1s) December 14, 2023

9. Wellness napló

Aki ismeri a vonzás törvényét, az tudja, hogy ami bent lakozik, az valósul meg kint. Sokat segíthet tehát, ha leírjuk valahová, milyen valóságot akarunk manifesztálni magunknak. Az angolul wellness-, magyarul talán inkább tudatosság napló nagyszerű ajándék lehet az életét tudatosan formáló párunknak, nem?

Mi a kísérőszöveg: „Számítasz nekem. A belső világod rejtély, nem csak nekem, de neked is. Viszont ez a napló segíthet kitárni a bőséghez és a valódi énedhez vezető utat.”

Mi lehet a valódi üzenet: „Fogalmam sincs, de nagy gáz van a fejedben és már nem bírom hallgatni a hadovádat. Inkább írd le magadnak az ezotériás baromságaidat és ne rajtam verd el a port!”