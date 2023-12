Arról, hogy a lefekvés előtt megevett banán segíthet ellazulni és elálmosodni, már egy ideje lehet olvasni. Most épp az álmatlanság ellen küzdő brit non-profit szervezet, a Sleep Charity vette fel ötpontos toplistájára az esti gyümölcsfogyasztást.

A szervezet szerint különösen a banán segíthet az elalvásban, mivel magas magnézium- és káliumtartalma segíti az izmok ellazulását.

A banán emellett egy triptofán nevű aminosavat is tartalmaz, amely serkenti az agyat lenyugató hormonok termelését - teszi hozzá.

Ami lényeges: a gyümölcsök a melatonin termelését is ösztönzik. Ez egy olyan hormon, amely természetes módon fordul elő a szervezetben és nagy szerepet játszik az álmunk minőségében.

Mielőtt azonban valaki úgy érezné, hogy este kilenckor meg kéne ennie egy kiló gyümölcsöt, egy figyelmeztetés:

vannak tudósok, akik szerint a túl sok melatonin éppenséggel nyugtalan alvást és rémálmokat okozhat.

Egyelőre azonban maradjunk a gyümölcsök jótékony hatásánál: a Nutrients nevű tudományos szaklap 2018-as különszáma, az Antioxidants in Health and Disease-ben (Antioxidánsok az egészségben és betegségekben) megjelent tanulmány szerint a gyümölcsök közül a szőlő, a cseresznye és az eper a legjobb melatoninforrások.

Más élelmiszerek is segíthetnek álomra szenderülni.

A Sleep Charity a mandulát, a halat és a teljes kiőrlésű gabonákat is ajánlja az elalváshoz. Ugyanakkor figyelmeztet: bBármit is egyen az ember, a lefekvés előtti étkezés legyen könnyű.

Miért? Mert, ha az ember alaposan megtömi magát elalvás előtt, akkor az kellemetlen érzéshez és emésztési zavarokhoz vezethet - figyelmeztet a jótékonysági szervezet, hozzátéve, hogy

különösen az erősen fűszeres ételek zavarhatják meg a nyugodt álmot.

Hasonlóképpen, a magas szénhidrát tartalmú ételek, mint a kenyér, a tészta és a rizs serkenthetik a savtermelést és tovább tarthatnak ébren bennünket, míg a túl sok csokoládé koffeintúlterhelésnek teheti ki az embert.

Ez az állítás nem tűnik túl erősnek: a sleepjunkie.com nevű portálról származik.

A cég szóvivője idén májusban közölte, hogy a majdnem a lefekvés előtt elfogyasztott banán „élénk álmokhoz és akár rémálmokhoz vezethet” – miután előtte több cikket írtak arról, hogy a banán és más gyümölcsök segítik az elalvást.

Újabb cikkük szerint a banán okozta rossz alvás egyik oka az esetleges túl sok melatonin (amit egyrészt a szervezetünk magától állít elő a sötétség beálltával, de a gyümölcsből is megkaphatjuk).

Ezért hasznos elgondolkodni azon, hogy jobb lehet a tervezett alvás előtt 1-2 órával elfogyasztani a banánt vagy más gyümölcsöt.

Tegyük hozzá: ezt az ajánlást úgy adták közre, hogy nem utaltak konkrét tudományos kutatásra és a Google tudományos keresőjével, a Google Scholarral nem is sikerült ilyet felfedezni.

Továbbá a banán triptofán tartalma növelheti a “boldogság hormon”, a szerotonin termelését. A szerotonin pedig lehetővé teszi az agy számára, hogy az úgynevezett REM (gyors szemmozgás)-alvás során valamelyest éber maradjon, ami élénkebb és intenzívebb álmokhoz vezet.

A Reddit egyik felhasználója megírta, hogy maga is kutatást végzett a témában és kipróbálta, mi történik, ha lefekvéskor megesz egy banánt. Azt írta, hogy

