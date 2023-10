Otthon azért ne: a mexikói kartellvezérek betiltották a brutális drogot

Filmek, tévésorozatok és az aktivista-színész Sean Penn ikonikus dzsungel-interjúja – ezért is világhíres El Chapo, a Sinaloa mexikói drogkartell volt főnöke.

A polgári nevén Joaquín Guzmanként ismert drogbárót néhány hónappal Penn titkos látogatása után fogták el (újra, több szökés után), kiadták az Egyesült Államoknak, ahol 2019-ben kokaincsempészet és más bűncselekmények miatt életfogytig tartó büntetésre ítélték.

Jelenleg egy coloradói börtönben ül... és a hatóságok attól tartanak, hogy megint tervezik a szökését.

Chapo igazi self-made man, a Sinaloa-kartell korábbi drogfőnöknél tanulta a „szakmát” és tudását átadta a fiainak, akik a korábbiaknál pusztítóbb droggal – fentanillal – mérgezik az amerikaiakat és másokat.

Ennek nyomán idén áprilisban egy manhattani bíróság vádat emelt ellenük „a lehető legerősebb, de a legalacsonyabb költségből gyártott fentanil gyártása és az Egyesült Államokban való terjesztése” miatt.

A heroinnál jóval erősebb fentanil „forradalmi” drog – kis, könnyen álcázható laborokban gyártható. Az Egyesült Államokkal határos északi, mexikói szövetségi államban tanyázó Sinaloa-kartell a kezdetleges laborokból tíz év alatt egy nagy hálózatot épített ki.

– mondta az AP-nek Mike Vigil, az amerikai DEA drogellenes ügynökség volt nemzetközi műveleti főnöke.

Egyetlen „szakács” egy nap alatt 100 ezer hamis tablettát tud készíteni, amiről az illegálisan hozzájuk jutó amerikaiak azt hiszik, hogy Xanax, Percocet vagy oxycodone gyógyszert vesznek be.

A Sinaloa-kartell – az amerikai vádpontok szerint – elrabolt rivális bandatagokon és vagy kábítószerfüggőkön tesztelte saját termékét. Addig növelték a beadott mennyiséget, amíg túl nem adagolták az illetőt.

Amikor sikerült olyan dózist találniuk, amely azonnali túladagoláshoz vezetett, exportra késznek minősítették a tablettáikat. A vádak között szerepelt az is, hogy az El Chapitok házitigriseik elé vetették ellenfeleiket és brutálisan megkínoztak két mexikói szövetségi ügynököt, mielőtt agyonlőtték volna őket.

Video: fentanli-válság Philadelphiában

Úgy tűnik, a Guzman-fiúknak hirtelen – és korlátozott mértékben – előkerült a lelkiismerete. Nem tudni, hogy „a saját népünket azért már ne pusztítsuk” elv alapján, de betiltották Sinaloában a fentanil gyártását és eladását – legalábbis erre utalnak az utak mentén kihelyezett feliratok.

„A fentanil néven ismert anyag eladása, gyártása, szállítása és bármely, vele összefüggő üzlet szigorúan tilos Sinaloa szövetségi államban” – olvasható a posztereken.

Nem világos, hogy ki tette ki a „Los Chapitos” – az El Chapo fiai átal aláírt feliratokat különböző hidakra, felüljárókra és az utak mellé.

„Miután az egyik elfogott testvért kiadták Amerikának, ezzel a húzással csökkenteni akarják a rájuk nehezedő nyomást”.

#NEWS: Los Chapitos order the immediate BAN on the sale and production of fentanyl in the state of Sinaloa — “we’ve never condoned this drug” pic.twitter.com/JytDR9Uh0Q