Sturm War Z: Ukrajnában visszaköszön Sztálin rettegett háborús módszere

Sturm-Z – így hívják az ukrajnai inváziót menedzselő orosz hadvezetés legújabb találmányát. A német eredetű orosz szó vihart és ostromot jelent, a latin Z-betű pedig a háborút támogató jelképként híresült el.

Az őrizetesek jogait védeni próbáló orosz aktivistacsoport, a gulagu.net szerint több száz katonai és polgári „elkövetőt” kényszerítettek a büntetőszázadokba és küldték őket Ukrajnába.

Az állításokat feldolgozó Reuters 13 embert említ, akinek tudomása van a helyzetről, köztük 5 harcost, akik a századok tagjai.

„Az ostromcsapatok csak élőhúsként vannak számontartva” – mondta a hadsereg egyik katonája a 40318-as számú egységből. Őket májusban és júniusban vetették be a véres bahmuti csatában.

A katona szerint hat-hét Sturm-Z-harcosnak adott elsősegélyt a csatamezőn. Ezzel megszegte parancsnoka utasítását – akinek a nevét nem akarta említeni –, hogy hagyja őket magukra. A katona nem értette, miért kapta ezt a parancsot, de szerinte az eset jól jellemzi, hogy

A katona neve elhallgatását kérte, mert attól félt, hogy büntetőeljárás indul ellene, amiért nyilvánosan beszél a háborúról. Elmondta, hogy együttérez a büntetőszázadosokkal: „Ha a parancsnokok bárkin megérzik az alkohol szagát, akkor azonnal a rohamosztagokba küldik”.

Amikor a Reuters megkereste a 40318-as számú egység egyik tisztjét, az nem volt hajlandó nyilatkozni a Sturm-Z-ről és letette a telefont. A Kreml az orosz védelmi minisztériumhoz irányította a hírügynökséget, amely azonban nem válaszolt.

Putin's gone full Stalin & now deploying 'punishment battalions.' Russian soldiers say drunk recruits, insubordinate soldiers & convicts among hundreds of soldiers rounded up & sent as "meat" to the most dangerous parts in #Ukraine - called Storm Z squads. https://t.co/dbEyMFkbK3 pic.twitter.com/k8tISs78xn

Az orosz államilag ellenőrzött média arról számolt be, hogy léteznek Sturm-Z osztagok, azok intenzív harcokban vettek részt, és egyes tagjaik bátorságukért kitüntetést kaptak, de nem hozta nyilvánosságra, hogyan alakulnak, és milyen veszteségeket szenvednek.

A Reuters állítása szerint az első olyan médium, amely átfogó beszámolót állított össze arról, hogyan hozzák létre és vetik be a századokat.

A 40318-as számú egység katonája mellett a 13 megkérdezett személy között négy egy-egy Sturm-Z-tag rokona, valamint három, az egységekkel kapcsolatban álló, reguláris egységekben szolgáló katona volt. Mindannyian személyazonosságuk elhallgatását kérték. A Reuters az összes érintett harcos személyazonosságát bűnügyi nyilvántartások, a közösségimédia-fiókok, illetve a katonatársakkal és családtagjaikkal folytatott beszélgetések alapján ellenőrizte.

Az egyenként körülbelül 100-150 fős, a reguláris hadsereg egységeibe beágyazott büntetőosztagokat jellemzően

a Reuters által az érintettekkel készített interjúk szerint. A források legkevesebb öt Sturm-Z egységet azonosítottak, amelyeket az ukrán ellentámadás visszaverésére vetettek be harcolnak keleten és délen.

A Reuters által megkérdezett öt Sturm-Z-harcos közül három, valamint három rokonuk rémálomba illő harcokról számolt be, amelyek során a katonák nagy részét szabályosan „kiirtották”.

Az egyik, lopásért elítélt, börtönből toborzott harcos elmondta, hogy a 237. ezredhez beosztott egységének 120 embere közül 15 kivételével mindenki meghalt vagy megsebesült a Bahmut melletti, júniusi harcokban.

Az ilyen osztagok bevetése újdonságot jelent az ukrajnai orosz hadviselésben: míg a Wagner zsoldoscsoport elítélteket toborzott és küldött a frontvonalba harcolni, addig a Sturm-Z egységek a védelmi minisztérium közvetlen parancsnoksága alá tartoznak.

Bár az orosz védelmi minisztérium soha nem ismerte el, hogy büntetőszázadokat hozott volna létre, az első hírek áprilisban jelentek meg létezésükről, amikor az amerikai Háborúkutató Intézet (ISW) idézett egy szerinte kiszivárgott orosz katonai jelentést az osztagok megalakításáról.

Vlagyimir Putyin elnök pénteken utalt a reguláris hadseregen belül harcoló elítéltekre. Egy, a televízióban közvetített találkozón, amelyet a hivatásos orosz katonák egy kis csoportjával tartott, azt mondta, hogy tudomása van arról, hogy két bajtársuk – egykori rabok – harcban haltak meg. „Életüket adták a hazáért, és teljesen felmentették magukat a bűnük alól” – mondta Putyin, hozzátéve, hogy az elítéltek családjainak segítséget fognak nyújtani.

Miközben a büntetőosztagok magját elítéltek alkotják, néhány reguláris katonát a fegyelem megszegése miatt büntetésként osztottak be hozzájuk – mondta két katona, akik elmondták, hogy egységük tagjait ilyen módon helyezték át. Ezt erősítette meg egy Igor nevű Sturm-Z-harcos, akit gyilkossági kísérlet miatt börtönöztek be.

A két katona, köztük a 40318-as számú egység egyik harcosa elmondta, hogy

A katonai fegyelemről szóló orosz jogszabályok szerint egy katonát csak akkor lehet büntetőegységbe helyezni, ha hadbíróság elítéli. A Reuters forrásai szerint az esetükben nem voltak bírósági tárgyalások.

Közben az egyik ilyen büntetőszázad fellázadt. A 22179-es számú egységhez tartozó mintegy 20 Sturm-Z-harcos egy csoportja Zaporizzsjában úgy döntött, hogy elege van a bánásmódból, megtagadja a parancsot, és nem megy vissza a frontra. Június 28-án felvettek egy videót, amelyben elpanaszolták, hogy bánnak velük. A Reuters felhívta az egységhez tartozó telefonszámokat, de azok nem voltak elérhetők.

Convicts from Storm Z units are asking the Kremlin Ripper to stop sending them into "massacres", appealing to his human feelings I suppose, which is ironic given that he gave a go for convicts to be utilised on the frontlines.



They say they're being purposefully "murdered" with… pic.twitter.com/nJmzzMGFhs