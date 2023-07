Új sikk a londoni társasági életben: alkohol nélkül bulizni

„Az alkohol a mi nemzeti sportunk. És ebben a sportágban rosszul játszunk” – írja London „esti hírlapja”, az Evening Standard a szórakozást jelentő angol pubok, bárok és éttermek világáról, ahonnan zárás után az utcára özönlenek a nagy hangon hahotázó vagy épp összeszólalkozó, tántorgó részegek.

Madách Imre Az ember tragédiájában határtalan és üres hedonizmussal párosítja Londont és jelenkori példa mindig akad az életmód követőire.

„Számomra a hét minden napja egy-egy konkrét nightclubhoz kötődött” – mesélte Jamie Reynolds, a Mercury-díjas Klaxons együttes tagja. Mint elmondta, a szülei pubtulajdonosok voltak, úgyhogy 26 éven át ivott.

„A jó hangulatot gyorsan felváltotta a szorongás, teljesen össze voltam zavarodva”. Egy ideig kerülte a bárokat és a pubokat, aztán „egyensúlyba jött”, és legutóbb már a Glastonbury fesztiválon játszott DJ-ként.

A józanság, mint „kaliforniai hóbort”

Egyik „kollégája”, DJ Amazonica (polgári nevén Victoria Harrison) nem szokványos módon szakított fiatalkora féktelen tombolásával. Egy barátja azt mondta, turnéra indul, „de valójában beköltözött az elvonóba”. Amikor ezt meghallotta tőle, volt egy álmatlan éjszakája, ami nyomán beiratkozott a függőségtől megszabadító 12 lépéses programra.

„Amerikában kijózanodtam. Amikor itthon voltam, az emberek próbáltak itatni. Azt hitték, hogy a józanság egy kaliforniai hóbort, de most már sokkal jobban elfogadják”.

A híresebb londoni celebek közül már a „száraz” útra lépett például Kate Moss és Cara Delevigne – pedig számukra nem gond egy olyan fényűző partin megjelenni, ahol ingyen folyik az ital.

A pandémia is változtatott a hozzáálláson. „Azóta egyre több ember fogta fel a társadalmi terek fontosságát, egyre többen jönnek többféle eseményre, de úgy, hogy alkoholmentes italokat fogyasztanak. Még azok is, akik általában isznak” – mondta Ryan Lyan, a Dandelyan and Superlyan nevű bár mixere.

A Standard szerint az új trend bizonyítéka, hogy prognózisok szerint a 2020-ban még 820 milliárd dollárosra becsült globális alkoholmentes ital-piac 2031-re már 2134 milliárd dollárosra duzzad.

„Tudok ital nélkül, italozókkal együtt bulizni”

„Járhatok klubokba, bárokba éttermekbe, úgyhogy körülöttem isznak az emberek, de én nem. Nagyon nyugodtnak érzem magam, London most már sokkal nyitottabb a józanok felé” – magyarázta Jackson Boxer ünnepelt séf és étterem-tulajdonos, aki előző életében hajnalig dolgozott, „extrém, önpusztító életet élt, sokat ivott és drogozott”.

Azt viszont őszintén elismeri, hogy hiányzik az ital, különösen, amikor a barátai valami finom bort iszogatnak. „De amit nyertem azzal, hogy nem iszom, az hatalmas és megfizethetetlen”.

A józanok klubjába lépett át India Rose James, a londoni Soho bohémnegyed több ingatlanja és a Soho Revue Galéria tulajdonosa is.

„Anyám függő volt, láttam, hogy én is arra tartok, le akartam állni. A lányomért és magamért. Öt éve nem iszom” – mondta.

Száraz diszkó: a Z-generáció egyre kevesebbet iszik

Mindez oda vezetett, hogy a korábban az alkoholizálás templomainak tartott klubok is kezdik megcélozni a „száraz” közönséget.

A legendás Ministry of Sound például májusban Száraz Diszkót rendezett.

Aki nem akart táncolni, az részt vehetett a párhuzamosan tartott légzőgyakorlat- és tánc-workshopon, a józanságról szóló előadásokon vagy élvezhette a gyógyfürdőkből ismert kezeléseket.

Még a bárpult mögött állók is elkezdték hirdetni, hogy az emberek azért járnak hozzájuk, hogy találkozzanak, nem azért, hogy lerészegedjenek.

De hogyan lehet ebből megélni? Nos, a válasz abban rejlik, hogy az úgynevezett Gen Z, avagy Z-generáció brit tagjai (16-25 évesek) egy tavalyi felmérés szerint kevesebbet isznak (mármint alkoholt), mint mások: 26 százalék egyáltalán nem fogyaszt alkoholt, szemben az 55-74 évesek csoportjával, amelynek csak 15 százaléka nem iszik.

Az Egyesült Államokban

egy évtized alatt 20-ról 28 százalékra ugrott azoknak az egyetemista korú fiataloknak a száma, akik hátat fordítottak az italnak.

Európában az alkoholt fogyasztók legnagyobb csoportja (27 százalék) az a fiatal, 18-39 év közötti korosztály, amely havonta egyetlen egyszer iszik.

A háttérben az alkohol és az idősebbek megítélése... és a pénz

A BBC témában írt tavalyi anyaga szerint „figyelemre méltóan elterjedt a magas jövedelmű európai országokban, de az USA-ban, Ausztráliában és Új-Zélandon” is az a trend, hogy a fiatalok egyre kevesebbet isznak.

2001 és 2012 között felére esett a lerészegedő új-zélandi fiatalok aránya.

De mégis, mi a magyarázat? Talán a Gen Z nem szeret bulizni? A BBC szerint nehéz egyértelmű okot találni. Annyi bizonyos, hogy a pénzügyi és társadalmi aggodalmak között felnövekvő és idősebb elődeik iránt kritikus fiatalok „sokkal kockázatkerülőbbek, és felvirágzott egy olyan ifjúsági kultúra, amelyben nem norma az alkoholizálás”.

A Google 2019-es kutatása szerint a Gen Z 41 százaléka „kiszolgáltatottsággal”, „szorongással” és „zaklatással” párosítja az alkoholt.

Ehhez még társul a szégyenérzet – mivel a fiatalok szinte minden lépését dokumentálja a közösségi média – és az, hogy megélhetési költségeik miatt luxuscikként tekintenek az alkoholra – áll a Deloitte tavalyi, 15 ezer fiatal bevonásával készült felmérésében.