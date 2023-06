Egyre nagyobb orosz területen "van zaj", de teljesen bizonytalan, ki támad

Most már nem csak a gyakran emlegetett Belgorod, de egy másik Ukrajnával határos régióból, Kurszkból is Ukrajnának tulajdonított támadásokról hallani az orosz médiában.

Egy pénteki videón az utóbbi körzet lakosai nézik és hallgatják a közelben történt robbanásokat, miközben egyikük kérdése is hallható: talán ideje lenne elmenni? Roman Sztarovojt helyi kormányzó azt mondta, hogy Kurszk fölött több ukrán drónt lőttek le péntek hajnalban.

A háború füstjében

nehéz megmondani, hogy pontosan mi történik, mennyire hitelesek az ilyen felvételek.

Viszont sokatmondó, hogy az orosz védelmi minisztérium közleményei közepette, amelyek szerint „visszaverték és megsemmisítették a diverzánsokat”, Belgorod körzet kormányzója tüzérségi támadásokról és polgári sebesültekről számolt be.

Vjacseszlav Gldadkov reggeli videójában még csak nyolc sebesültet említett. Később közölte, hogy Maszlova Prisztany faluban két, autóban utazó nő meghalt, miután repeszek csapódtak be.

Gladkov állítása szerint az ukrán hadsereg 11 lövedékkel támadta Tisanka falut. Az éjszaka viszonylag nyugodt volt – mondta –, de hallani lehetett a Sebekino területére irányuló ukrán tüzérségi tüzet, és működésbe lépett a légvédelem – állította. Arról is beszélt, hogy több száz embert evakuálnak a körzetből Oroszország más részeire.

azokat „orosz önkéntesek irányítják”. Közben az ukrán és Ukrajnával szimpatizáló közösségi médiában gyakran ukránosan, „Bilhorod” néven emlegetik az orosz körzetet és egyesek azt sürgetik, hogy legyen népszavazás a terület hovatartozásáról. Mindez gunyoros utalás azokra a lépésekre, amelyek nyomán a Moszkva ukrajnai régiókat csatolt el.

Az Ukrajna oldalán harcoló, szélsőséges oroszokból álló Orosz Önkéntes Hadtest és a szintén Kreml-ellenes Oroszország Szabadsága Légió a héten több videót publikált állítólagos újabb behatolásukról. „Megyünk felszabadítani egész Oroszországot, Belgorodtól Vlagyivosztokig, hogy felemelkedjen a szabadság fehér-kék-fehér zászlaja” – mondja egy harcos.

Publikáltak egy videót a Novaja Tavolzsanka faluban folyt állítólagos tűzpárbajról. Egy másikon, amelyet állításuk szerint Sebekinóban vettek fel, egy elhaladó autóból az látszik, hogy egy orosz zászlók szegélyezte, körülbelül 150 méter hosszú, négyemeletes sorházból 6-7 helyen száll fel füst a lángoló tetőből.

The Russian regime authorities are gradually losing control of the situation around Shebekino, Belgorod/Bilhorod Oblast, Russia. The main administrative building in the Lenin Street is burning.



Source: https://t.co/6bXL3M67rH#Shebekino #Belgorod #Bilhorod #Russia pic.twitter.com/5MtJ4gc4C4