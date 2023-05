Egyedülálló, levegőben nyomtató 3D-s technológiát mutattak be

Nehéz elhinni, de így van: a nyomtatófúvókából kipréselt újfajta pasztával a levegőben bármely formát létre lehet hozni gyorsan megszilárduló kerámiából. Eddig csak úgynevezett "támogató struktúrák" segítségével lehetett kerámiából nyomtatni, ám a kínai Csiangnan egyetem fejlesztése forradalmi változást hozhat. Az új nyomtatási csúcstechnológia azt is lehetővé teszi, hogy a különböző kerámiaívek és -formák szabadon alakíthatók legyenek a térben.

Igen, de mire jó, és kinek kell ez? Több ipari ágazatnak is, ahol eddig nehezen létrehozható, szerkezetileg stabil, kopásálló és a magas hőmérsékletet is elviselő, viszont törékeny kerámia alkatrészekre van szükség: például a gépészetben, a repülési ágazatban és az elektronikában.

A kutatócsapat ezt egy

új nyomtatási paszta és egy továbbfejlesztett megkötési technika

kidolgozásával érte el. Ennek nyomán gyorsabban szilárdul meg a nyomtatott anyag – ami 0,41 mm-től 3,5 mm-ig terjedő szálakból alkotja meg a különböző kerámiaszerkezeteket, például torziós rugókat és konzolos szerkezeteket. Az új paszta valójában egy fényérzékeny "kerámiaiszap", amely infravörös-közeli fény hatására gyorsan megszilárdul, megtartva formáját a levegőben, szinte azonnal azután, hogy elhagyta a nyomtató fúvókáját.

By combining #DIW with up-conversion particles-assisted #photopolymerization, a #3Dprinting method for ceramics eliminates the need for additional support structures, improving printing efficiency and reducing post-processing defects. @NatureComms #news



